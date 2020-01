Mysterieuze Nederlander mogelijk nieuwe spil in Oekraïne-affaire Trump kv

19 januari 2020

03u53

Bron: ANP, AD 0 Een Nederlander lijkt ineens een belangrijke rol te spelen in de Oekraïne-affaire die leidde tot de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. Het gaat om ene Anthony de Caluwe, die Marie Yovanovitch zou hebben bespioneerd toen ze nog ambassadeur van de VS was in Oekraïne. Zelf spreekt hij van een grap.

De Caluwe, volgens Amerikaanse media een Nederlands staatsburger van begin 50, stuurde vorig jaar berichten naar de Republikein Robert Hyde. Daarin zegt de Nederlander van begin 50 op de hoogte te zijn van Yovanovitch' doen en laten. Kopieën van die gesprekken zijn vrijdag vrijgegeven door de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De berichten zijn voor Oekraïne aanleiding om de mogelijke bedreiging of het bespioneren van Yovanovitch te onderzoeken. Zij werd in mei teruggeroepen naar Washington, na wat zij zelf omschreef als een lastercampagne van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Die probeerde in Oekraïne een onderzoek af te dwingen naar Trumps rivaal Joe Biden.



De berichten van de Nederlander zijn door Hyde destijds doorgestuurd naar zakenman Lev Parnas, die samenwerkte met Giuliani om schadelijke informatie over Biden boven water te halen. Parnas heeft de afgelopen tijd informatie overhandigd aan de Democraten die vanwege de Oekraïne-affaire Trump willen afzetten.

De Caluwe laat via zijn woordvoerster aan The Washington Post weten "dat hij op geen enkel moment betrokken was bij het bespioneren van Amerikanen". Ook zegt hij geen contacten in Oekraïne te hebben en Parnas niet te kennen. Zijn berichten met Hyde waren "een ludieke uitwisseling". Ook Parnas zegt de berichten tussen de Nederlander en Hyde nooit serieus te hebben genomen.

Wie De Caluwe precies is, is niet duidelijk. De Nederlander zou volgens zijn woordvoerster een financieel adviseur zijn. Zijn berichten verstuurde hij met een Belgisch telefoonnummer. Op sociale media gebruikt hij ook de naam Anthony Hemelrijk en hij zegt in Palm Beach (Florida) te wonen, dezelfde woonplaats als Parnas. Hyde en De Caluwe hebben elkaar onder meer ontmoet in het Trump Hotel in Washington en een keer in Florida.

“Ik hou van je en Amerika houdt van je”, tweette hij eerder deze maand naar de president. Ook retweette hij op 15 januari een tweet in het Nederlands.