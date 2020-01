Mysterieuze longziekte in China mogelijk veroorzaakt door nieuw virus verwant aan SARS HLA

09 januari 2020

10u46

Bron: Belga, CNN 0 De onbekende longziekte die tientallen inwoners van de Chinese grootstad Wuhan heeft getroffen, is mogelijk veroorzaakt door een nieuwe variant van het coronavirus. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Chinese overheid.

"De eerste gegevens over de gevallen van longziekte in Wuhan - met name de activiteit, locatie en symptomen van de besmette mensen - wijzen erop dat een coronavirus een ziekteverwekker is die aan de oorzaak zou kunnen liggen", zo staat in een mededeling van de WHO. Chinese wetenschappers die de genetische structuur van het virus bestudeerden, komen in een eerste conclusie ook uit op een nieuw type coronavirus, zo meldt de Chinese staatszender CCTV. Het virus werd bij vijftien patiënten vastgesteld.

De gezondheidscommissie van Wuhan deelde afgelopen weekend mee dat zeker 59 mensen de mysterieuze longaandoening hebben opgelopen. Alle patiënten werden in quarantaine geplaatst. Intussen zijn acht mensen weer genezen verklaard, zegt CCTV donderdag.

SARS

Na het uitbreken van de onbekende longziekte, was bij veel mensen de vrees ontstaan dat de patiënten besmet waren met SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome).

Het coronavirus kan zowel mensen als dieren besmetten. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot nierfalen en ernstige ziektes, zoals SARS en MERS. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) brak eind 2002 uitg en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste epidemieën van onze tijd. In China kwamen in 2003 349 mensen om, en in Hongkong nog eens 299. Wereldwijd raakten meer dan 8.000 mensen in 30 landen en zes continenten besmet. In mei 2004 verklaarde de WHO de SARS-uitbraak in China weer onder controle. MERS (Middle East Respiratory Syndrome) is een andere variant van het coronavirus, en brak in 2012 uit in Saudi-Arabië. Sindsdien maakte het volgens de WHO wereldwijd al 851 slachtoffers.

De nieuwe variant die ontdekt werd bij vijftien patiënten, lijkt in ieder geval minder schadelijk dan deze bekende virussen.