Mysterieuze longziekte eist tweede dode in China

Bron: AD, Reuters, Belga 0 In China heeft een mysterieuze longziekte een tweede dode geëist. Dat hebben de autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een 69-jarige man die woensdag overleed in de Centraal-Chinese stad Wuhan, aldus de lokale gezondheidscommissie. In Wuhan werd de ziekte vorige maand ook voor het eerst vastgesteld.

Enkele dagen geleden meldden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Chinese overheid dat de onbekende ziekte mogelijk veroorzaakt is door een nieuwe variant van het coronavirus. Het coronavirus kan zowel mensen als dieren besmetten. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot ernstige ziektes, zoals SARS en MERS.

Vorige week overleed een 61-jarige man in Wuhan aan de aandoening. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden. Het gros daarvan is waarschijnlijk besmet geraakt op een lokale vismarkt. Die is inmiddels gesloten en gedesinfecteerd.

Ziekenhuizen in Hongkong meldden kort daarna zeker 21 patiënten te hebben opgenomen met ziekteverschijnselen als koorts, infecties van de luchtwegen en symptomen van longontsteking. Allen zouden onlangs de stad Wuhan hebben bezocht.

Japan

Ook in Japan werd bij een man die begin dit jaar in Wuhan was het virus aangetroffen, terwijl in Thailand een Chinese toeriste die mogelijk met het coronavirus is besmet in quarantaine geplaatst is. De WHO waarschuwt voor een mogelijke grotere uitbraak.

In Wuhan zijn 763 mensen die in contact zijn geweest met patiënten onder observatie gesteld. Daarvan zijn er 644 weer thuis, 119 mensen worden nog onderzocht.

Na het uitbreken van de onbekende longziekte, ontstond bij veel mensen de vrees dat de patiënten besmet waren met SARS. Die virusziekte brak eind 2002 uit en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste epidemieën van onze tijd. Wereldwijd raakten meer dan 8.000 mensen in 30 landen en op zes continenten besmet. In mei 2004 verklaarde de WHO de SARS-uitbraak in China weer onder controle.

