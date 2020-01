Mysterieuze longziekte eist derde dode in China IB

Bron: Belga 0 In China is een derde persoon gestorven aan de mysterieuze nieuwe variant van het coronavirus. Dat hebben de autoriteiten vandaag gemeld. Er werden ook ongeveer 140 nieuwe gevallen van het virus vastgesteld, wat de ongerustheid in het land nog verder doet toenemen.

De meeste gevallen werden tot nu toe gesignaleerd in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners en een belangrijk transitpunt voor verplaatsingen binnen China. In die stad zijn dit weekend 136 nieuwe gevallen geregistreerd. In Peking bleken, voor het eerst, twee personen besmet met de ziekte en ook in de provincie Guangdong werd het virus bij één persoon vastgesteld.

In het buitenland neemt intussen de onrust toe nadat ook in Japan en Thailand gevallen van het virus opdoken. Verschillende luchthavens in buurlanden van China hebben extra koortscontroles ingevoerd voor reizigers en in een aantal Amerikaanse luchthavens gelden sinds vrijdag maatregelen om de verspreiding tegen te gaan.

Geen reisbeperkingen in China

In China zelf zijn voorlopig nog geen reisbeperkingen opgelegd. Op 25 januari wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd, en rond die periode reizen honderden miljoenen Chinezen traditioneel terug naar huis.

De ziekte is een nieuwe variant van het coronavirus. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot ernstige ziektes, zoals het SARS- en MERS-virus. Gevreesd wordt dat dit nieuwe virus SARS-proporties kan aannemen - in 2002 en 2003 kwamen door SARS 650 mensen om in China en Hongkong.

