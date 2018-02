Mysterieuze koper die recordbedrag van 100 miljoen dollar neerlegde voor New Yorks appartement is bekend mvdb

22 februari 2018

17u50

Bron: The Wall Street Journal - Reuters 1 De mysterieuze koper van een New Yorks appartement dat in 2014 voor een recordbedrag van 100 miljoen dollar van eigenaar wisselde, is bekend. Het blijkt om miljardair Michael Dell (52) van het gelijknamige computerbedrijf te gaan, zo heeft The Wall Street Journal achterhaald.

Het duplex-appartement van liefst 1.000 m² beschikt over een terras met uitzicht op Central Park en stadsdeel Manhattan en is gevestigd op de hoogste verdieping van de One57-building. Een futuristisch 306 meter hoog appartementsgebouw dat door de Franse architect Christian de Portzamparc werd getekend en tussen 2011 en 2013 werd gebouwd. Hoogtevrees heeft Dell duidelijk niet, zijn penthouse is wellicht gelegen op 275 meter hoogte. Dell legde er volgens de krant in totaal 100,47 miljoen dollar voor op tafel.

De Texaan Michael Dell richtte op 19-jarige leeftijd Dell op. Zakenblad Forbes schat zijn vermogen op zo'n 23,4 miljard dollar, wat van hem de negentiende rijkste Amerikaan maakt. Naast zijn appartement in New York behoudt hij ook nog zijn villa in thuisbasis Austin en zijn vakantiehuis op Hawaï.

