Mysterieuze echtgenote Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un meteen icoon in China KVDS

28 maart 2018

18u13

Bron: South China Morning Post 0 De echtgenote van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft een goede beurt gemaakt bij het bezoek van het koppel aan buurland China. Ri Sol-ju was op foto’s in de Chinese staatsmedia te zien in zeker drie verschillende outfits en was een instant hit op sociale media. Even toch, want de Chinese internetcensuur sloeg meteen toe en haalde alle commentaar al snel offline.

De ietwat mysterieuze Ri Sol-ju stond de hele tijd aan de zijde van haar man tijdens hun tweedaagse bezoek aan Peking. Opmerkelijk, want de zangeres verschijnt niet vaak in het publiek. Ontwerper William Tang Tat-chi uit Hongkong bestempelde haar stijl als “subtiel”. “Het is een beetje ouderwets, maar toch indrukwekkend als je er rekening mee houdt dat ze uit een totalitair land komt waar er maar een beperkte toegang is tot mode.”

Lovend

Heel wat Chinese internetgebruikers lieten zich lovend uit over de look van Ri en vergeleken haar zelfs met de Chinese first lady Peng Liyuan. De Chinese krant South China Morning Post verzamelde de reacties. “Ri Sol-ju is mooi en liefelijk. Ze is een geweldig uithangbord als first lady en kan zo een diplomatische rol spelen, veel beter dan de jongere zus van Kim Jong-un”, klonk het onder meer op Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter. (lees hieronder verder)

Die zus – Kim Yo-jong – dook vorige maand op in Zuid-Korea tijdens de Olympische Winterspelen die daar plaatsvonden. Er wordt ook gespeculeerd dat zij de mysterieuze bezoeker was die in Peking was in de aanloop naar het bezoek van de Noord-Koreaanse dictator.

Volgens een andere Weibogebruiker was Ri “een krachtige verschijning” en zag ze er zelfs mooier uit dan de Chinese first lady, “hoewel Peng modieuzer gekleed is”. Anderen vergeleken de look van Ri met die van Zuid-Koreaanse bekendheden.

Ri koos tijdens de welkomstceremonie voor een beige pakje met halsketting, oorringen en een broche in de vorm van een gouden vlinder. Tijdens haar bezoek aan de Chinese Academie voor Wetenschappen koos ze voor een wit jasje boven een appelgroen kleed met een broche in de vorm van een bloem en een lederen tasje. Tijdens een lunch met het Chinese presidentskoppel was ze gekleed in een ivoorkleurige deux-piece met bloemmotief op de kraag en mouwen met franjes.

Raadselachtig

Het was de eerste overzeese reis van het koppel sinds Kim Jong-un in 2011 aan de macht kwam. Ri blijft een ietwat raadselachtig figuur, waarover weinig met zekerheid bekend is. Specialisten geloven dat ze geboren is in september 1989, wat haar 28 jaar zou maken. Het koppel zou 3 kinderen hebben.