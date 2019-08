Mysterieuze Duitse weldoener doneert 200.000 euro - in cash - aan goede doelen ADN

06 augustus 2019

19u26

Bron: Belga 1 Een mysterieuze weldoener heeft sinds het begin van dit jaar minstens 200.000 euro cash anoniem weggeschonken aan verschillende organisaties in de regio Braunschweig in Duitsland. Gisteren kreeg een organisatie, die mensen met palliatieve zorgen helpt, zo maar even 100.000 euro in cash.

Het geld stak in een enveloppe aan het adres van de redactie van de regionale krant Braunschweiger Zeitung, met vermelding voor wie het geld bestemd is.

"Het helpen sterven van mensen die ernstig ziek zijn is een teken van menselijke warmte en verdient respect en erkenning", schreef de vrijgevige weldoener. Hij voegde eraan toe dat het geld op de correcte manier was opgegeven bij de belastingdienst.



Een journalist van de krant, David Mache, zei geen idee te hebben wie de stille weldoener is, maar dat ze het geld absoluut bij de juiste bestemming wilden bezorgen. Dat is intussen gebeurd.

De anonieme weldoener zou eerder ook al enveloppen van 20.000 of 50.000 euro hebben verstuurd voor goede doelen.

Braunschweig.: Anonyme Spende – „Wundertüte“ mit 100 000 Euro fürs Hospiz https://t.co/5jnnSHxIwH Braunschweiger(@ BS_Zeitung) link