Mysterieuze dood van serveerster (25) na privéfeestje houdt Thaise speurders in de ban

29 september 2019

18u27

Thaise speurders onderzoeken momenteel de dood van een 25-jarige vrouw, die vorige week levenloos werd aangetroffen in de lobby van een appartement in de stad Nonthaburi. Aan de vooravond van haar dood werkte Thitima Noraphanpiphat als serveerster op een privéfeestje. Een van de feestgangers, een 24-jarige man, nam haar nadien mee naar zijn appartement. De onderzoekers verdenken hem van moord, maar de man schreeuwt zijn onschuld uit.

Thitima Noraphanpiphat werkte vorige week op 16 september als serveerster op een privéfeest in de stad Nonthaburi, waar ze de 24-jarige Rachadech Wongtabutr ontmoette. De twintiger verklaarde aan de politie dat Thitima “op een gegeven moment compleet dronken” was. Daarom ontfermde hij zich naar eigen zeggen over haar en bood haar aan om samen naar zijn appartement te gaan. De jonge vrouw stemde in met het voorstel, waarna het compleet misging.

Volgens Rachadech, die benadrukte dat hij “geen kwade bedoelingen had”, zakte Thitima onderweg in elkaar. Ze was bewusteloos, maar ademde nog steeds, zo zei hij tijdens het politieverhoor. Rachadech is de persoon met wie Thitima voor het laatst werd gezien. Op camerabeelden was te zien hoe hij Thitima, die geen teken van leven toonde, achterliet in de lobby van het appartement.

Uit het autopsierapport blijkt dat Thitima stierf aan een alcoholvergiftiging. Aanvankelijk deed het gerucht de ronde dat de jonge vrouw was verkracht, maar tijdens de autopsie werden geen sporen gevonden die daarop wijzen. Volgens de speurders is het mogelijk dat het slachtoffer reeds overleden was voor de jongeman haar meenam naar zijn appartement. De verdachte ontkent dat hij ook maar iets te maken heeft met de dood van Thitima.

Vraagtekens

Wat er in de laatste uren voor haar dood precies is gebeurd, is volgens de speurders nog onduidelijk. De politie arresteerde donderdag nog zes mensen, nadat een andere serveerster die op het feest aanwezig was een klacht had ingediend. Ze vertelde dat ze werd gedwongen om grote hoeveelheden alcohol te drinken, waardoor ze die avond het bewustzijn verloor. De volgende ochtend werd ze naakt wakker.

De dood van Thitima doet het debat over vrouwenrechten oplaaien in Thailand. Jaded Chouwilai, directeur van de Progressive Movement Foundation, zegt dat het geen uitzondering is dat vrouwen op feestjes gedwongen worden om grote hoeveelheden alcohol te drinken, drugs te nemen of seksuele handelingen te verrichten. Volgens Chouwilai moet de overheid maatregelen nemen om vrouwen in dergelijke situaties beter te beschermen.

Speurders onderzoeken de zaak verder. Ze hopen dat een tweede autopsie, die op 2 oktober plaatsvindt, meer duidelijkheid zal scheppen.