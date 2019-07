Mysterieuze dood van dieren: Franse boeren trekken aan de alarmbel Redactie

22 juli 2019

23u11

Bron: De Morgen 0 In verschillende Franse boerderijen loopt het sterftecijfer van het vee hoog op. Volgens de boeren zou dat liggen aan elektromagnetische velden of antennes in de nabijheid van hun boerderij. Er worden nu volop testen uitgevoerd naar de oorzaak van de problemen.

De GPSE (Groupe Permanent pour la Securité Electrique en milieu agricole) is volop bezig met het testen van het effect van windmolenparken en antennes in de nabijheid van boerderijen. Enkele boeren hebben namelijk te maken met een sterke stijging in het sterftecijfer van hun vee en een significante daling van de productiviteit van hun boerderij. Al heel wat testen zijn afgelopen, maar er is nog steeds geen sluitend antwoord op het probleem van de boeren.

Een boer verklaart dat die problemen zijn begonnen in 2012, op het moment dat een windmolenpark nabij zijn boerderij werd opgezet. Sindsdien sterven er vier keer meer koeien op zijn boerderij en vertonen zijn dieren vreemd gedrag en hoge vermoeidheid. Een andere boer 100 kilometer oostwaarts heeft hetzelfde probleem: bij hem sterven elke dag konijnen.



Bezorgde boeren beginnen nu samen te komen om hun ervaringen te delen en samen te pleiten voor een oplossing. Wetenschappers reageren dat ze zeker zouden toegeven als er sluitend bewijs was dat het aan elektromagnetische velden lag, maar de testen van de GPSE op testboerderij ‘Potiron’ kunnen dat tot nu toe nog niet bewijzen.