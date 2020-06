Mysterieuze dood Duitse tieners lijkt opgelost: vermoedelijke drugsdealer opgepakt Caspar Naber

18 juni 2020

10u41 0 De Duitse politie heeft een 33-jarige verdachte opgepakt in verband met de plotselinge dood van twee tienerjongens in het Beierse Nordendorf. Een vader vond zaterdag de levenloze lichamen van zijn zoon (16) en een vriend (15) in de ouderlijke woning. Autopsie wees op drugsconsumptie, melden lokale media.

De verdachte is een vermoedelijke drugsdealer uit het nabijgelegen Augsburg. Hij zou een van de twee tieners drugs hebben gegeven, zo maakte de politie woensdag bekend. De 33-jarige man werd dinsdag opgepakt in zijn woning en wordt vanmiddag voorgeleid. Het Openbaar Ministerie vraagt om zijn aanhouding wegens ongeoorloofde commerciële levering van verdovende middelen aan een minderjarige én handel in verdovende middelen in niet geringe mate.

De jongens in kwestie heten Moritz (16) en Fynn (15). De vader van Moritz vond zaterdag omstreeks 07.00 uur de levenloze lichamen van zijn zoon en een vriend die was blijven slapen. Hij alarmeerde de hulpdiensten, maar die konden niks meer betekenen voor de twee slachtoffers. Ze waren vrijdagavond nog gezien met andere jongeren terwijl ze een feestje vierden aan een vijver in het dorp.

Hun lichamen vertoonden volgens de politie geen sporen van geweld en een wanhoopsdaad werd uitgesloten. In het dorp gingen al geruchten dat de twee waren overleden als gevolg van drugsgebruik.



