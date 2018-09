Mysterieuze, dampende vaten gevonden vlak bij Belgische grens kg

07 september 2018

08u53

Bron: Belga 0 In het Zeeuwse IJzendijke zijn gisterenavond vlak bij de Belgische grens dampende vaten gevonden. Dit hebben de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) en Omroep Zeeland vandaag gemeld.

Aan de Mollekotweg lagen meerdere blauwe vaten tussen het struikgewas in de berm. Omdat onduidelijk was wat voor stof er in de dampende vaten zat, werd de brandweer opgeroepen. Toen die aankwam, hing er een soort mist over de weg. De blusploeg van IJzendijke deed verschillende metingen, maar kon niet vaststellen wat er in de vaten zat.



De politie doet nader onderzoek naar de herkomst van de vaten. Vermoedelijk is er sprake van drugsafval, weet de PZC. In Terneuzen vond eerder deze week een soortgelijke vondst plaats.