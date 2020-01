Mysterieuze Belgische sms-berichten vormen mogelijk nieuwe spil in Oekraïne-affaire Trump KV TT

19 januari 2020

03u53

Bron: ANP, NBC, The Wasington Post 6 Een zekere Anthony de Caluwé, mogelijk een Belg, lijkt ineens een belangrijke rol te spelen in de Oekraïne-affaire die leidde tot de impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. De man zou Marie Yovanovitch hebben bespioneerd toen die nog ambassadeur van de VS was in Oekraïne. Zij werd later door Trump van haar post weggehaald. Zelf spreekt hij van een grap.

Het is onduidelijk of De Caluwé Nederlander of Belg is: beide nationaliteiten worden vernoemd in Amerikaanse media. Vorig jaar stuurde hij berichten naar de Republikeinse politicus Robert Hyde, en dat gebeurde wel vanaf een Belgisch nummer. In de sms’en, die deel uitmaken van het onderzoek van het Amerikaanse Congres en daar ook op de website zijn gepubliceerd, zegt De Caluwé op de hoogte te zijn van Yovanovitch’ doen en laten.

“Niets is veranderd, ze beweegt nog altijd niet, ze controleren vandaag opnieuw”, klinkt het. Een bericht later schrijft De Caluwé: “Het is bevestigd, we hebben iemand binnen.” Kopieën van die gesprekken zijn vrijdag vrijgegeven door de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Spionage

De berichten waren voor Oekraïne aanleiding om de mogelijke bedreiging of het bespioneren van Yovanovitch te onderzoeken. Zij werd in mei 2019 teruggeroepen naar Washington, na wat zij zelf omschreef als een lastercampagne van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Die probeerde in Oekraïne een onderzoek af te dwingen naar Trumps rivaal Joe Biden en zijn zoon Hunter, tegen de zin van Yovanovitch in. Daarop zouden Giuliani en anderen geprobeerd hebben haar zwart te maken. Afgelopen najaar werd ze verschillende keren gehoord als getuige in het impeachment-onderzoek.



De berichten van De Caluwé zijn door Robert Hyde, een Amerikaanse Republikeins politicus, destijds doorgestuurd naar zakenman Lev Parnas, die op zijn beurt samenwerkte met Giuliani om schadelijke informatie over Biden boven water te halen. Parnas heeft de afgelopen tijd informatie overhandigd aan de Democraten die Trump vanwege de Oekraïne-affaire willen afzetten. Volgens Hyde heeft hij enkel letterlijk screenshots van berichten van De Caluwé doorgestuurd, zonder meer.

Hyde zegt op Twitter dat ook een Whatsapp-audiobericht over Yovanovitch, waarin iemand zegt: “Het is bevestigd, ze is in Oekraïne”, van De Caluwé komt. Ook dat bericht is vrijgegeven door het Amerikaanse Congres en hier te beluisteren. Hyde en De Caluwé zouden elkaar voor het eerst ontmoet hebben op een Trump-bijeenkomst.

“It’s confirmed she’s in Ukraine” - this voice message is Anthony de Caluwe’s voice. Not mine!!! https://t.co/NVtpf5ZNC7 HYDE for U.S. Congress(@ rfhyde1) link

Trump-fan

Wie De Caluwé exact is, blijft onduidelijk. Volgens profielen op sociale media woont en werkt hij in Florida, en is hij een fervent Trump-fan. Hij poseert regelmatig samen met Republikeinse politici op Trump-rally’s en steekt zijn politieke voorkeur niet onder stoelen of banken.

De zender NBC News kon De Caluwé vrijdag per mail contacteren. Hij bevestigde eerst dat Hyde hem om informatie over Yovanovitch had gevraagd: “Ik zei hem dat dat tegen de wet is”, was zijn antwoord. Toen de zender hem gisteren met de sms-berichten confronteerde, gaf De Caluwé toe dat hij ze heeft gestuurd, maar ontkende hij dat hij Yovanovitch heeft geschaduwd. “Mijn engagement in deze berichten met Rob is iets dat niet geloofwaardig is. Mijn vriendschap met Rob is joviaal en deze berichten zijn gewoon wat belachelijk gezever.”

I reached de Caluwe, who confirmed Hyde asked him for Yovanovitch info. "He asked me if I would know where she is, because she has information to help President Trump to provide evidence on the investigation on some persons Stateside. I informed him it’s against the law." (3/7) Josh Lederman(@ JoshNBCNews) link

“Ludieke uitwisseling”

Op Amerikaanse nieuwssites circuleert ook een bericht waarin De Caluwés “woordvoerster” stelt "dat hij op geen enkel moment betrokken was bij het bespioneren van Amerikanen". Ook zegt hij geen contacten in Oekraïne te hebben en Parnas niet te kennen. Zijn berichten met Hyde waren "een ludieke uitwisseling". Ook Parnas zegt de berichten tussen De Caluwé en Hyde nooit serieus te hebben genomen.

De Caluwé zou volgens de woordvoerster een financieel adviseur zijn. Op sociale media gebruikt hij ook de naam Anthony Hemelrijk en hij zegt in Palm Beach (Florida) te wonen, dezelfde woonplaats als Parnas. Op zijn Facebookprofiel, dat ondertussen is afgeschermd, staan ook afbeeldingen van de Russische Orthodoxe Kerk van Christus Geboorte en de Carolus Borromeus-kerk in Antwerpen, waar hij vorig jaar was.

Anthony de Caluwe's Facebook presence has now been mostly scrubbed. But here's Anthony and Robert Hyde back in 2018 at a Trump event. pic.twitter.com/dgVpZGESpR Josh Marshall(@ joshtpm) link

Yesterday, de Caluwe told @NBCNews that Hyde had asked him for Yovanovitch info but he'd told him it was illegal.



Today, after House released texts, he's reversed course.

Now admits he sent the texts to Hyde, but says it was just “ridiculous banter"https://t.co/CQNLISXtAg Josh Lederman(@ JoshNBCNews) link