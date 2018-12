Mysterieuze aardverschuiving in Rusland: bergflank breekt af en glijdt in rivier TT

25 december 2018

11u08

Bron: ANP 0 Een grote aardverschuiving in het oosten van Rusland houdt deskundigen bezig. In de regio Tsjabarovsk brak om onverklaarbare redenen een bergflank van ongeveer 700 meter lengte af en gleed in een rivier.

Aanvankelijk werd gespeculeerd dat een meteorietinslag de aardverschuiving in gang had gezet. Maar volgens deskundigen is daar geen bewijs voor gevonden. Ook waren er geen seismische afwijkingen geregistreerd.

Vanmorgen cirkelden helikopters over het gebied om aanwijzingen te vinden voor de oorzaak. Foto's in de lokale media tonen keien en geknakte bomen onder de berghelling. Volgens de autoriteiten bestond er geen gevaar van overstromingen van de nederzettingen stroomafwaarts.

De aardverschuiving werd naar verluidt opgemerkt toen het personeel van een nabijgelegen waterkrachtcentrale ontdekte dat het waterpeil van de rivier was gedaald.