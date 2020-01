Mysterieus longvirus dat dodelijk slachtoffer eiste in China, duikt nu ook in Japan op ttr

16 januari 2020

10u56

Bron: anp, The Japan Times 0 Japan is het derde land waar het mysterieuze coronavirus is waargenomen. Het virus is waarschijnlijk ontstaan in China en later ook bij een persoon in Thailand gevonden. Het Japanse ministerie van Gezondheidszorg bevestigt dat een 30-jarige man die de Chinese stad Wuhan heeft bezocht, besmet is met het virus.

In Wuhan is eind vorige week de eerste persoon omgekomen door een longontsteking die het gevolg is van het virus. Tientallen mensen in de Chinese miljoenenstad raakten er ziek door. De Japanner met het virus werd tegen het einde van zijn bezoek aan China ziek. Na zijn terugkeer ging hij in zijn thuisland op 6 januari naar de dokter, dat meldt The Japan Times. Uit tests in het ziekenhuis bleek dat de man het coronavirus heeft. Volgens de Japanse autoriteiten is hij intussen al grotendeels hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen.

Vorige week dook het virus ook al op in Thailand. De ziekte werd ontdekt bij een reiziger die uit China kwam. De patiënte wordt sinds 8 januari behandeld in een Thais ziekenhuis. De autoriteiten zeggen dat de vrouw aan het herstellen is van de longziekte. Het is niet uitgesloten dat er nog gevallen in andere landen volgen.

Onderzoek

Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over het virus. De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuwe variant van het coronavirus. Dat virus kan zowel mensen als dieren besmetten. De aandoeningen die daaruit volgen, kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot ernstige ziektes, zoals SARS (een acuut ademhalingssyndroom) en MERS (een virus dat een levensgevaarlijke ontsteking aan de luchtwegen kan veroorzaken). De vroege symptomen van het nieuwe longvirus komen overeen met verkoudheid.

De Chinese gezondheidsautoriteiten hebben de genetische samenstelling van het nieuwe virus zondag al vrijgegeven aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waardoor andere landen sneller een nauwkeurige diagnose kunnen stellen. Volgens de autoriteiten werkten de Chinezen die het virus eerder opliepen allemaal op een markt in Wuhan, waar onder meer vissen en vogels werden verkocht. De markt, die intussen is gesloten, wordt momenteel nog onderzocht.

