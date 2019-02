Mysterie weer gevoed: vijftiende voet aangespoeld in Vancouver jv

Bron: NY Post, Fox News, Guardian 2 Voor de vijftiende keer al in iets meer dan tien jaar is er een menselijke voet aangespoeld aan de kust van West-Vancouver. Dat gebeurde in september vorig jaar, maar de politie laat nu pas weten dat ze de betrokken persoon niet hebben kunnen identificeren. De speculatie draait dan ook weer op volle toeren.

Deze voet was gehuld in een blauwe sok en een grijze sneaker van Nike uit 2017. Die sportschoen is belangrijk voor de ontdekking van de voet, omdat die anders ongetwijfeld naar de zeebodem zou zijn gezonken. Het lichaamsdeel behoorde toe aan een onbekende man, vermoedelijk jonger dan 50, en kwam aan land voor de kust van Vancouver. Het is al de vijftiende aangespoelde voet in de Canadese staat Brits-Columbia.

Dat doet de fantasie van velen op hol slaan. Het werk van de georganiseerde misdaad? Nog een gevolg van de grote tsunami in de Indische Oceaan in 2004, waarna de stromingen verscheidene lichamen naar de Stille Oceaan deden drijven? Of een seriemoordenaar met een geflipt handelsmerk aan het werk?

“Hier moet wel iemand achter zitten”, vertelde een man die in 2008 zo’n morbide ontdekking deed aan The Guardian. “Denk aan een ketting die je om de enkel van iemand bindt, die je dan overboord zou gooien. De voet zou dan gewoon afgerukt worden. Of misschien is er een of andere container vol lijken weggespoeld. Weten we veel.” Een andere theorie die door de jaren heen naar voren geschoven werd, is dat het om vermiste lijken zou gaan van een vliegtuigcrash bij het eiland Quadra in de omgeving van Vancouver in 2005.

Maar zo mysterieus hoeft het allemaal niet te zijn volgens de lijkschouwers, die in meer dan de helft van de gevallen de verklaring zien in een ongeval of in zelfdoding. Vervolgens deed gewoon Moeder Natuur - lees: stromingen en winden - de lichaamsdelen stranden in het gebied van de Pacific Northwest. Tien zaken kon de politie alvast oplossen. Voor de meest recente vondst roept ze de hulp van het publiek in. De autoriteiten zeggen dat er geen reden is tot paniek en dat ze geen kwaad opzet vermoeden.