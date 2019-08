Mysterie rond zestig dode poezen op Japans ‘katteneiland’ opgelost ttr

Bron: The Guardian 6 buitenland De bewoners van het Japanse ‘katteneiland’ Umashima, een toeristische trekpleister, stonden lange tijd voor een raadsel. Het Japanse eiland telde per inwoner zeker drie katten, maar van de negentig katten - die geteld werden in 2014 - bleven er dit jaar nog amper dertig over. Wat was er met deze dieren gebeurd? Deze week kon het mysterie eindelijk ontrafeld worden.

Vissers brachten enkele honderden jaren geleden enkele katten naar het Japanse eiland Umashima om er een muizenplaag te verhelpen. De kattenpopulatie groeide elk jaar aanzienlijk en almaar meer mensen verruilden het 5 kilometer lange eiland voor het Japanse vasteland. Uiteindelijk waren er meer katten dan eilandbewoners, maar de laatste vijf jaar is het tij gekeerd. Uit cijfers blijkt dat er dit jaar zeker zestig katten minder zijn dan in 2014, zo berichten Japanse media. Wat er met de katten was gebeurd, wist niemand.

De lokale Japanse krant Mainichi Shimbun liet enkele inwoners aan het woord, die getuigden over diertjes die schuimbekkend aan de kant van de weg werden gevonden. Er werd geopperd dat de katten met opzet vergiftigd waren. Volgens sommige eilandbewoners zorgde de groeiende kattenpopulatie voor overlast, zoals een sterke geurhinder door de kattenurine. De autoriteiten grepen in en lieten vier jaar geleden 79 katers castreren, maar dat kon de daling van het aantal katten niet verklaren. “Er moet een mensenhand aan te pas zijn gekomen”, klonk het.

Onderzoek

Het mysterie op het Japanse ‘katteneiland’ trok de aandacht van onderzoekers en verslaggevers van buitenlandse media. Deze week werd de oorzaak van de dalende kattenpopulatie ontdekt, nadat er visafval met rare blauwe vlekken werd gevonden. “Het spijt me, ik had vergiftigde vissen rond mijn aardappelveld gelegd om kraaien te weren”, zei een lokale boer tegen een van de televisiereporters. Er is aangifte gedaan tegen de man. Welke straf hij riskeert, is niet bekend.

Dierenactivisten zeiden aan Japanse media dat de overgebleven katten geëvacueerd werden. Ze mogen pas terugkeren als hun veiligheid kan gegarandeerd worden. Naast Umashima tellen nog zeventien andere Japanse eilanden meer katten dan inwoners.

