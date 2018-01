Mysterie rond vermiste miljoenen bij Duits geldtransportbedrijf ADN

26 januari 2018

17u18

Bron: Belga 7 Een rood aangelopen bewakingsfirma in de Noord-Duitse stad Kiel vraagt zich af hoe meer dan twee miljoen euro kon verdwijnen tijdens een routinematig geldtransport. Het parket wil dat ook wel weten en stelt een onderzoek in.

"Er is nog niemand in hechtenis genomen", zegt de Kielse onderzoeksrechter Axel Bieler. "We proberen alle feiten te verzamelen".

Volgens de krant Kieler Nachtrichten begon het transport woensdag in Hamburg, op 120 kilometer van Kiel. Daar werden verschillende geldkoffers vol bankbiljtten geladen in een gepantserde geldwagen.

Onderweg stopten de bewakers naar verluidt voor een rustpauze op een parking langs de snelweg. Een van de chauffeurs voelde zich onwel en stapte uit het voertuig. Het was pas later toen de geldwagen werd uitgeladen op het terrein van de bewakingsfirma in Kiel dat werd vastgesteld dat een deel van de lading was verdwenen.

Bieler zei dat dat de enige keer was dat het voertuig was gestopt tijdens de rit van Hamburg naar Kiel. De politie trok naar de parking om eventuele sporen van de vermiste 2,3 miljoen euro te vinden.