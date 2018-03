Mysterie rond Russische spion en zijn dochter groeit: werden ze in hun eigen huis vergiftigd? SVM

09 maart 2018

14u00

Bron: The Sun/Belga/ANP 0 Het mysterie rond de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia wordt alleen maar groter. De Britse politie houdt er nu ernstig rekening mee dat de twee misschien wel in hun eigen huis vergiftigd werden.

Vader en dochter werden zondagavond bewusteloos aangetroffen op een bankje voor een winkelcomplex in Salisbury. Onderzoek wees uit dat ze zenuwgif toegediend hadden gekregen.

Maar hoe en waar is dat dan gebeurd? De eerste sporen leidden naar een pub en restaurant die ze bezocht hadden. Die twee plekken werden meteen verzegeld.

Intussen is er echter ook een cordon ingesteld rond het huis van Skripal zelf. Vermoed wordt dat Nick Bailey -een agent die de zaak onderzocht- dáár ziek geworden is. De perimeter werd bovendien verruimd, een extra aanwijzing dat er iets niet pluis is.

Opvallend is ook dat de graven van Skripals vrouw en zijn zoon afgeschermd worden. Rond hun dood hangt een waas van onduidelijkheid. Volgens de overlijdensakte is echtgenote Lyudmila in 2012 gestorven aan de gevolgen van kanker. Buren beweren echter dat ze gestorven is in een auto-ongeval.

Zoon Alexander zou vorig jaar ook al omgekomen zijn bij een verkeersongeluk in Sint-Petersburg. Zijn familie blijft echter bij hoog en bij laag beweren dat leverproblemen hem de das omgedaan hebben.

Het Britse leger heeft nu ook honderd militairen met een speciale training in chemische oorlogsvoering ingezet. Zij moeten allerlei spullen helpen opruimen op de verdachte plekken. "Dat kan een gevaarlijke klus zijn", klinkt het.

Dat er met een beschuldigende vinger naar Vladimir Poetin gewezen wordt, valt in Rusland in slechte aarde. "Er zijn voorlopig geen bewijzen dat ons land betrokken zou zijn", stelt minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. "Onze westerse partners beschuldigen ons van alles wat slecht gaat op deze planeet. Dat is zuivere propaganda, enkel bedoeld om de spanningen verder op te drijven."

Sergei en Joelia vechten nog steeds voor hun leven.