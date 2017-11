Mysterie rond overlijden Russisch tienermodel wordt groter: gif gevonden bij autopsie ep

17u06

Bron: Daily Mail, The Sun 0 Instagram Vlada Dzyuba (14), het Russische tienermodel dat stierf tijdens een werktrip van drie maanden in China, werd mogelijk vergiftigd. Haar stoffelijke overschotten werden na haar dood overgevlogen naar Rusland voor een autopsie. Die bracht aan het licht dat er een biologisch gif in haar bloed aanwezig was. Artsen dachten aanvankelijk aan oververmoeidheid of meningitis als doodsoorzaak.

Het Russische model was erg populair in China en ze liep op de catwalk tijdens Shanghai Fashion Week. In de stoffelijke overschotten van Vlada werden sporen van een mysterieus biologisch gif gevonden. “Het meisje werd mogelijk gebeten door een dodelijk insect. Een andere piste die we onderzoeken is dat ze iets verkeerd heeft gegeten of dat ze opzettelijk werd vergiftigd”, vertelden politiebronnen aan het lokale nieuwsmedium Life. Deze bevindingen doen de geruchtenmolen rond de dood van het jonge model op volle toeren draaien. Sommigen vermoeden dat het meisje mogelijk door een concurrente vergiftigd werd. Maar er is nog meer onderzoek nodig om de exacte doodsoorzaak van Vlada te achterhalen. Want de politie weet nog niet om welke giftige stof het exact gaat. “De experts hebben de oorsprong van de stof nog niet achterhaald, maar het is duidelijk dat het meisje niet aan een eenvoudige infectie is bezweken”, meldt Mash.

Falende organen

Het Chinese ziekenhuis waar ze overleed, had melding van een bloedvergiftiging gemaakt. De artsen hadden schade aan verschillende inwendige organen, lever- en nierfalen vastgesteld. Daarom werd vermoed dat het meisje aan een bloedvergiftiging bezweek.

Instagram

Slecht betaald

Vorige maand opende het Russian Investigative Committee een onderzoek naar de dood van het meisje. De Russische autoriteiten hebben nog geen commentaar gegeven op de laatste berichten over de dood van Vlada. De ouders konden de repatriëring van hun dochter niet betalen, dus hebben de Russische autoriteiten de kosten gedekt. De zaak bracht de uitbuiting van minderjarige modellen door de Chinese mode-industrie aan het licht. Vlada werkte in China aan een hongerloontje en ze had geen medische verzekering. Waarschijnlijk heeft dit ervoor gezorgd dat ze pas laat een medische behandeling kreeg.

13 uur aan één stuk werken

Vlada werd ziek na een modelopdracht van 13 uur. Ze mocht van haar agentschap niet naar de dokter, maar werd op een trein richting Shanghai gezet en kreeg het advies om te rusten. Niet veel later ging haar toestand snel achteruit en werd ze toch naar het ziekenhuis gestuurd. Twee dagen later was ze dood. Vlada had voor haar overlijden naar haar mama Oksana in Rusland gebeld en geklaagd over extreme vermoeidheid.

De onderzoekers hebben haar ouders en twee Russische modelagentschappen ondervraagd, ook schakelden ze de hulp van de Chinese autoriteiten in. Drie modelagentschappen die met Vlada hebben gewerkt, hebben alle verantwoordelijkheid voor haar overlijden ontkend.