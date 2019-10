Mysterie rond Nederlands spookgezin groot: deze vragen blijven nog altijd onbeantwoord KVDS

16 oktober 2019

12u58 12 Er blijft nog altijd heel wat mysterie bestaan rond de ontdekking van een Nederlands gezin dat al negen jaar leefde in een afgesloten kleine ruimte van een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Waren de vader en zijn zes kinderen daar inderdaad aan het wachten op het ‘einde der tijden’? En wat is de rol van de opgepakte klusjesman Josef B. (58)? Dit zijn enkele van de vragen die voorlopig onbeantwoord blijven.

Wachtte de vader met zijn zes kinderen echt op het einde der tijden?

Het is nog onduidelijk waarom de vader met zijn zes kinderen – allemaal tussen 18 en 25 jaar – in de afgesloten kleine ruimte van de dichtgetimmerde boerderij zat. De ruimte was volgens burgemeester Roger De Groot “provisorisch ingericht”. Het ging volgens de politie niet om een kelder.

Volgens lokale media hielden de gezinsleden zich in leven met de oogst uit een grote groentetuin en een geit. Op het erf liepen ook een paar ganzen en een hond rond. Wachtten ze echt op het einde der tijden, zoals eerder gemeld? En wisten de kinderen effectief niet dat er nog andere mensen bestonden? Vast staat in elk geval wel dat niemand ingeschreven was bij de burgerlijke stand. (lees hieronder verder)

Opmerkelijk is wel dat het dorpje Ruinerwold – dat een kleine 4.000 inwoners telt – vlakbij de Nederlandse bijbelgordel ligt, een regio waar veel orthodoxe protestanten wonen. Dat zou erop kunnen wijzen dat het betrokken gezin diepgelovig was. Orthodoxe protestanten houden er ultraconservatieve denkwijzen op na, onder meer rond abortus, euthanasie, vaccinatie en holebirechten, en hebben hun eigen scholen en zorginstellingen.

Zelf zou de jongen bij zijn ontdekking verteld hebben over het “zware geloof” en dat daglicht “slecht was”. Dat zouden ook aanwijzingen kunnen zijn in die richting.

Wat is er gebeurd met de moeder van het gezin?

De moeder van het gezin zou al zeker negen jaar overleden zijn. Het gezin zou pas na haar dood in de boerderij getrokken zijn. Aanvankelijk werd gemeld dat ze mogelijks begraven zou liggen in de tuin, maar daar zijn geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Waaraan ze precies gestorven is en waar ze dan wél begraven ligt, is nog onduidelijk.

Ook met de vader van het gezin zou het niet goed zijn gegaan. Hij zou op bed gelegen hebben nadat hij eerder een hersenbloeding kreeg.

Wat is de rol van de opgepakte klusjesman Josef B. (58)?

Kort na de ontdekking van het gezin werd vlakbij de boerderij een man aangehouden: de 58-jarige klusjesman Josef B. Hij zou het pand gehuurd hebben en het aan het verbouwen geweest zijn. Buurtbewoners zagen hem zaterdag nog rijden met een wagen vol boodschappen, wat volgens hen vreemd was voor een man die alleen leefde. Hij zou niet diepgelovig geweest zijn.

Wat zijn relatie is tot de familie, is niet duidelijk. Net als waarom hij hun bestaan negen jaar lang voor iedereen geheim hield. Of waarom hij op zeker moment hoge hekken rond de boerderij zette, zodat niemand er volgens de buren nog kon overkijken.

Kon de 25-jarige zoon die de feiten meldde vrij in en uit de boerderij of niet?

Het was een 25-jarige zoon van het ondergedoken gezin dat de alarmbel luidde. Hij was naar een café in het dorp getrokken en vertelde daar dat hij zich zorgen maakte om de leefomstandigheden van zijn familie. Daarop ging de politie ter plaatse. (lees hieronder verder)

Kroegbaas Chris Westerbeek vertelde dat hij de jongen al eerder in zijn café had gezien. Wat de vraag doet rijzen of hij vrij in en uit kon lopen in de boerderij. En hoe groot het isolement van de familie dan wel precies was. Zelf vertelde de verwilderde jongeman aan Chris Westerbeek dat hij ’s nachts “wegliep”, omdat dat “overdag niet kon”. Volgens de politie is het niet duidelijk of de familieleden er vrijwillig verbleven of niet.

Is het effectief de 25-jarige zoon van het gezin die actief is op sociale media?

Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf zou de 25-jarige zoon van het in afzondering levende gezin al sinds juni actief zijn op sociale media. “Ra ra waar ben ik?” zou hij op 4 oktober op Facebook gepost hebben onder de naam Jan Zon van Dorsten. Bij de post stak een foto van een jongeman met lang haar en een nachtelijk kiekje van een bord met de dorpsnaam Ruinerwold.

Gaat het om een echt account van de zoon van het geïsoleerde gezin? En nam hij de foto van het plaatsnaambord toen hij ’s avonds onderweg was naar het café waar hij zijn verhaal uiteindelijk deed? En hoe raakte hij op het internet in de afgelegen boerderij. Mocht het profiel echt van de jongeman zijn, rijst opnieuw de vraag hoe gedisconnecteerd het gezin precies leefde. (lees hieronder verder)

Opmerkelijk is wel dat het profiel de geboorte van Jan Zon van Dorsten meldt op 31 januari 1994. Die post werd op zondag 15 september toegevoegd, net als alle andere info uit het verleden van de jongen, zoals zijn verhuis naar Ruinerwold in 2010.

Op 17 juni meldde hij dat hij begonnen was met een job bij Creconat, een firma die gelinkt is aan het houtbedrijf van klusjesman Josef B. Verder staan op het profiel vooral selfies en foto’s van de natuur, maar ook links naar de klimaatacties en Greta Thunberg. Het profiel heeft geen vrienden.

Het Facebookprofiel is ook gelinkt aan een LinkedInpagina, een Twitteraccount en een Instagramaccount. Op LinkedIn maakt de jongeman er gewag van dat zijn moeder in 2004 overleed en dat hij “elke dag met plezier” voor zijn vader zorgt.