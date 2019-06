Mysterie rond dood van Nederlander tijdens verjaardagstocht door Griekse kloof Caspar Naber

14 juni 2019

21u32

Bron: AD.nl 0 Een trektocht die hij zichzelf cadeau had gedaan voor zijn tachtigste verjaardag is een Nederlandse toerist op het Griekse eiland Kreta fataal geworden.

Dat meldt nieuwssite newsit.gr. De Nederlander en zijn echtgenote, wiens namen en woonplaats niet bekend zijn gemaakt, verbleven voor een vakantie in de stad Chania. Woensdag vertrok de man in zijn eentje naar Rokka, een bergdorp zo’n 20 kilometer naar het zuidoosten, voor een trektocht door de gelijknamige kloof. Die is zo'n twee kilometer lang en kan volgens reisorganisaties op het eiland in ongeveer twee uur bedwongen worden.

Toen de Nederlander woensdagavond nog steeds niet terug was, alarmeerde zijn doodongeruste vrouw de plaatselijke autoriteiten. Die lanceerden meteen een zoekactie en schakelden reddingswerkers in.



Zij lokaliseerden het levenloze lichaam van de man gisteren bij het ochtendgloren, legden het op een brancard en droegen die de kloof uit. Een ambulance vervoerde het stoffelijk overschot naar het ziekenhuis in Kissamos, een stadje zo'n 15 kilometer verderop. Daar konden artsen enkel de dood van de man constateren. Autopsie moet de doodsoorzaak onthullen.

