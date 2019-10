Mysterie rond arrestatie én vrijlating Mexicaanse drugsbaron groeit: wie verraadde de overheid? AW

21 oktober 2019

12u25

Bron: The Guardian, New York Times 0 De Mexicaanse autoriteiten stonden vorige week behoorlijk voor schut, en de hele wereld heeft het gezien. Onderbemand waren enkele agenten het huis van El Chapo’s zoon en Mexicaanse drugsbaron Ovidio Guzmán binnengevallen, waarna de stad al snel veranderde in een oorlogsgebied. “Om levens te sparen” werd Ovidio Guzmán terug vrijgelaten. Hoe komt het dat die militaire actie in het honderd liep, stellen sommigen zich nu de vraag.

De Mexicaanse provinciehoofdstad Culiacàn werd afgelopen vrijdag in geen tijd omgetoverd tot een oorlogsgebied. En het Sinaloakartel – Mexico ’s grootste drugskartel – zwaaide er de plak. Wat er precies is misgelopen, is nog steeds onduidelijk. Zo beweerde president Andrés Manuel López Obrador eerst dat de arrestatie toeval was, later gaf hij toe dat het deel uitmaakte van een grootschalige actie.

Zeker is in ieder geval dat de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken Olga Sánchez Cordero een ander resultaat voor ogen had toen ze een week eerder aankondigde dat het land “zeer binnenkort” de Nationale Garde – het paradepaardje van de Mexicaanse president – eindelijk in actie zou zien.

Nationale Garde

Die fameuze Nationale Garde daagde op donderdag 17 oktober, met amper 35 agenten, op bij het huis van een van de grootste drugsbaronnen van Mexico. Het resultaat? Ovidio werd daadwerkelijk gearresteerd, maar nog voordat de Nationale Garde en Ovidio de stad uit raakten, werden ze ingesloten door leden van het drugskartel. En zo ontstond een heuse guerrilla-oorlog.

Maar liefst 14 agenten werden gedood, nog eens 15 personen stierven een dag later. Daarbij wisten in de chaos nog eens 51 gevangenen te ontsnappen.

Waarom zou je in godsnaam slechts 35 agenten optrommelen om zo’n belangrijk spilfiguur te arresteren, vragen sommigen zich af. De militaire Nationale Garde telt in werkelijkheid immers 70.000 man. “Dat is dus niet logisch”, aldus Anabel Hernández, een Mexicaanse onderzoeksjournalist bekend om haar onderzoek naar de vermeende samenspanning tussen overheidsfunctionarissen en drugsbaronnen. “Er konden zelfs gemakkelijk helikopters landen in de stad."

High-fives

Videobeelden waarop leden van het kartel enkele agenten een high-five geven, lijken alvast enkele vermoedens te bevestigen: sommige leden van de politie of de Nationale Garde en het kartel kunnen het goed vinden met elkaar. “Het ene kartel wordt beschermd door sommige agenten, het andere kartel weer door anderen. Dat is niet veranderd”, meent Hernández. “Waar we zeker van kunnen zijn: iemand heeft de overheid verraden in Culiacán.”

Sinaloakartel

Het Sinaloakartel is rond 1980 opgericht door Joaquín, El Chapo, Guzmán. Al snel zou het het grootste drugskartel van het land worden. Maar toen El Chapo in 2016 (voor een voorlopig laatste keer) gearresteerd werd, ging de leiding van het kartel naar zijn zonen. Daarop splitste het kartel op in drie fracties. Eentje daarvan is in handen van de zonen ‘Los Chapitos’, ‘El Mayo’ is dan weer de leider van de tweede grote fractie. Hij wordt ervan verdacht El Chapo uitgeleverd te hebben aan de VS. De derde en laatste fractie wordt ‘El Licenciado’ genoemd.