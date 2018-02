Mysterie of toeval? Belg (54) al zevende buitenlander dood aangetroffen in Oegandese hoofdstad FT

27 februari 2018

17u12 1 De politie in Oeganda staat voor een raadsel. Het onderzoekt momenteel het overlijden van twee Europeanen, een Duitser en een Belg. Die laatste zou gisteren dood zijn aangetroffen in zijn huurwoning. De man van 54 is volgens lokale media een gepensioneerd politieagent.

Volgens onderzoek van de politie in hoofdstad Kampala zou de Duitser gestorven zijn aan een hartstilstand. Dat gebeurde afgelopen zaterdag. De man was twee dagen voordien naar het ziekenhuis gebracht met "vreemde ziekteverschijnselen", klinkt het in de lokale krant. Hoe de 54-jarige Belg om het leven is gekomen, is nog niet geweten. Eén krant spreekt over zelfmoord. Vaststaat is dat de man dood zou zijn aangetroffen in zijn huurappartement in de wijk Muyenga, een residentiële buurt van hoofdstad Kampala. Daar woonde de politieman op rust nog maar twee maanden met zijn Burundese vriendin. Die zou intussen zijn meegenomen voor verhoor. De vrouw zou in eerste instantie inderdaad verklaard hebben dat haar partner zich van het leven heeft beroofd, meldt de krant 'New Vision', maar na een speurtocht in de woning geloofden de agenten maar weinig van dat verhaal. De vrouw is nu verdachte in een moordonderzoek.

Met de dood van de Belg zijn in amper twintig dagen al zeven buitenlanders om het leven gekomen in de Oegandese hoofdstad, meldt hetzelfde dagblad. Begin februari werden de lichamen gevonden van een Zweed (41) en een Fin (42) in twee hotels in het centrum van de hoofdstad. Toxicologisch onderzoek wees uit dat zij allicht door vergiftiging om het leven zijn gekomen. Ook een andere Duitser liet onlangs het leven. De lokale overheid onderzoekt of de overlijdens gelinkt kunnen worden aan drugs, een groot probleem in de regio.

