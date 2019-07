Mysterie nu zelfs nóg groter: geopende graven in het Vaticaan in zoektocht naar vermiste Emanuela (15) volslagen leeg “Niets gevonden” ADN

11 juli 2019

13u27

Er is niets gevonden in de twee graven die geopend zijn in het Vaticaan om te zoeken naar de vermiste tiener Emanuela Orlandi. Letterlijk niets, zo meldt het Vaticaan. "Beide graven waren leeg", zegt de Vaticaan-woordvoerder in een persbericht.

In het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van een Italiaans tienermeisje 36 jaar geleden liet het Vaticaan vandaag twee graven openen op het Duitse kerkhof van Vaticaanstad.

Onopgehelderd

De onopgehelderde verdwijning beroert al decennia de gemoederen in Italië. Emanuela Orlandi was de 15-jarige dochter van een personeelslid bij het Vaticaan. Ze werd voor het laatst gezien op 22 juni 1983 toen ze van een muziekles in Rome kwam. Tot vandaag is niet duidelijk wat er met haar gebeurde. Dat gaf aanleiding tot een waaier aan geruchten en samenzweringstheorieën.

Geruchten

Zo zijn er theorieën over een ontvoering door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën. Daar zou ook een ander 15-jarig meisje, Mirella Gregori, het slachtoffer van zijn. Zij verdween op 7 mei 1983 in Rome en is ook nog steeds spoorloos. Ook is gespeculeerd over een link met de aanslag op paus Johannes Paulus II in 1981, of een link met de georganiseerde misdaad en de ondergang in 1982 van de Banco Ambrosiano, waarvan het Vaticaan aandeelhouder was.

In de onderzoeken komt de inmiddels niet meer bestaande Banda della Magliana vaak voor. Deze duistere bende was een soort Romeinse maffia.

“Zoek op de plek waar de engel wijst”

De advocate van de familie kreeg vorige zomer een anonieme brief die suggereerde dat Orlandi begraven ligt op het Campo Santo Teutonico van Vaticaanstad, vlakbij de residentie van paus Franciscus en de Sint-Pietersbasiliek. In de brief stond onder meer de boodschap “zoek op de plek waar de engel wijst”, een verwijzing naar een engel in marmer die effectief op het kerkhof staat. En dus beval het Vaticaan de opening van twee graven.

Vandaag was het zover. (Lees verder onder de foto’s)

Verstomming

Helaas leverde de opvallende actie geen resultaat op, integendeel. “Er werden geen menselijke resten en geen urnen gevonden”, laat woordvoerder Alessandro Gisotti van het Vaticaan weten. Dat de twee graven volledig leeg waren, sloeg iedereen met verstomming. Ze behoren tot Sophie von Hohenlohe (gestorven in 1836) en hertogin Charlotte Friederika van Mecklenburg (gestorven in 1840). Hun nabestaanden werden van het resultaat op de hoogte gebracht, zei Gisotti.

En zo hebben de graafwerkzaamheden het mysterie enkel groter gemaakt.

Pietro Orlandi, de broer van Emanuela, zei achteraf dat hij opgelucht was. “Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben als men de stoffelijke resten van Emanuela gevonden zou hebben.”

Vorig jaar kende de zaak al een kleine revival toen arbeiders tijdens grondwerken in een klein gebouw in het park van de ambassade van het Vaticaan menselijke resten hadden aangetroffen. Uit verder onderzoek bleek echter dat de beenderen niet die waren van Emanuela Orlandi.