Mysterie in Duits dorp: vader treft zoon (16) en vriend (15) dood aan in huis Caspar Naber

14 juni 2020

16u28

Bron: AD.nl 6 De inwoners van het Zuid-Duitse Nordendorf (Beieren) verkeren in shock na de mysterieuze dood van twee tieners uit het dorp. Hun lichamen werden gistermorgen vroeg aangetroffen in de ouderlijke woning van een van hen. De politie sluit zelfmoord en een geweldsmisdrijf uit, melden Duitse media.

Het laatste weekend van de Pinkstervakantie eindigde voor de ouders van de tieners en de iets meer dan 2.000 inwoners van het dorp in een drama. De vader van de 16-jarige vond gistermorgen omstreeks 7 uur de levenloze lichamen van zijn zoon en een vriend die was blijven slapen. Hij alarmeerde de hulpdiensten, maar die konden niks meer betekenen voor de twee slachtoffers.

De politie startte een grootscheeps buurtonderzoek en toonde bewoners een foto van een tiener die kennelijk werd gezocht, zo verklaarde een getuige tegenover de krant Bild. Vrienden van de slachtoffers verklaarden later dat het om de foto van de 15-jarige ging en dat hij niet meteen was gevonden in de woning.

Enkele uren later maakte een politiewoordvoerder bekend dat de lichamen van de slachtoffers geen sporen van geweld vertoonden en dat een wanhoopsdaad ook werd uitgesloten. In het dorp gaan geruchten dat de twee overleden als gevolg van drugsgebruik. Het Openbaar Ministerie in Augsburg wil daar vooralsnog niet op reageren en zegt de uitkomsten van de lijkschouwing af te wachten. Die autopsie vindt morgen plaats.



