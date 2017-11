Mysterie groeit rond senator VS: waarom brak buurman zes ribben van Rand Paul? TT

Bron: Reuters, Belga, De Volkskrant 0 EPA Rand Paul, senator voor de staat Kentucky. Kan je een Amerikaanse senator aanvallen, zes ribben breken, en toch weer vrijkomen op borgtocht en met slechts een lichte beschuldiging? Blijkbaar wel, en daar verbazen veel Amerikanen zich over na de aanval op de Republikein Rand Paul afgelopen weekend.

Paul werd toen hij het gras zat te maaien voor zijn huis in Bowling Green langs achteren aangevallen door zijn buurman, de 59-jarige Rene Boucher, die nochtans gekend was als een respectabele gepensioneerde anesthesist in het plaatselijke ziekenhuis. De twee zijn al bijna 20 jaar buren in een beveiligde wijk van Bowling Green.

Op het eerste zicht vielen Pauls verwondingen mee, maar gisteren raakte bekend dat de senator bij de aanval toch zes ribben heeft gebroken en lichte verwondingen aan de longen en in het gezicht heeft opgelopen.

En toch werd Boucher al snel weer vrijgelaten, na het betalen van een borgsom van 7.500 dollar. Hij wordt bovendien slechts verdacht van een aanval in de vierde graad, een bijzonder lichte beschuldiging.

I appreciate all of the support from everyone. A medical update: final report indicates six broken ribs & new X-ray shows a pleural effusion Senator Rand Paul(@ RandPaul) link

"Op Guantánamo zonder ramen"

"Als hij een in Syrië geboren fabrieksarbeider was geweest, zat hij nu al lang op Guantánamo Bay in een cel zonder ramen", zo schetste onder andere columnist Brian Dickerson van de Detroit Free Press zijn verbazing. Paul is en blijft als een van de honderd Amerikaanse senatoren een van de belangrijkste politici in de VS. Zo iemand persoonlijk aanvallen en zwaar verwonden wordt normaal gezien veel strenger aangepakt.

De vraag is nu waarom Boucher zijn bekende buurman heeft aangevallen. Publiek is er niets bekend, omdat hun beider verklaringen deel uitmaken van het politieonderzoek. Verschillende media speculeerden dan ook dat Boucher en Paul al langer op gespannen voet leven omdat hij mogelijk een Democraat is en het niet eens is met Pauls standpunten.

Reuters Buurman Rene Boucher, die Paul heeft aangevallen.

"Betreurenswaardig meningsverschil"

Klopt niets van, probeerde Bouchers advocaat daarop de ophef te sussen. "Het was een betreurenswaardig meningsverschil tussen twee buren over een kwestie die de meeste mensen als triviaal zullen beschouwen", zo schreef die in een mededeling. "Wij hopen dat het goed gaat met senator Paul en dat deze twee heren weer snel buren kunnen zijn." Ook The New York Times schreef dat het hoogstwaarschijnlijk om een persoonlijk conflict ging.

Paul zelf bleef zwijgen, wat het mysterie alleen maar groter maakte. Zou het echt louter om een ruzie tussen twee buren gaan over pakweg blaadjes die op het gazon van de ene of de andere waren terechtgekomen, of over een gemeenschappelijke haag? Dat is in elk geval wat Bouchers advocaat liet uitschijnen.

Anti-Trump

Maar gisterenavond postte Paul plots twee nieuwsverhalen van Breitbart en The Washington Examiner op zijn Twitteraccount, waarin gesteld wordt dat zijn buren ontkennen dat Paul een moeilijke buur is. "Hun gazon ligt er altijd perfect bij. Dit is een onnozel excuus. Rand kon wel gestorven zijn als een rib een long had doorboord", zo wordt een buurman geciteerd.

Volgens The Washington Examiner tonen posts op sociale media bovendien aan dat Boucher "agressief anti-Trump en anti-Republikein" is. Ook zou hij hebben opgeroepen Trump af te zetten. Met het delen van de twee artikels liet Paul alvast uitschijnen dat hij inderdaad om die reden werd aangevallen.

https://t.co/cR67A1qqDT Senator Rand Paul(@ RandPaul) link

Belastinghervorming in gedrang?

Pauls verwondingen kunnen bovendien mogelijk politieke gevolgen hebben. De senator, vorig jaar nog een van de uitdagers van Trump tijdens de Republikeinse voorverkiezingen, is namelijk belangrijk om Trumps voorstel tot belastingverlaging goedgekeurd te krijgen in de Senaat.

Republikeins fractievoorzitter Mitch McConnell verklaarde dinsdag aan journalisten dat hij verwachtte dat Paul volgende week terug op post zou zijn. Maar mogelijk is Paul door de zwaardere verwondingen enkele weken tot maanden buiten strijd, wat een snelle goedkeuring van de hervorming in het gedrang zou kunnen brengen.