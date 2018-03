Mysterie afgehakte mensenhanden in Siberië ontrafeld lva

10 maart 2018

02u05

Bron: The Siberian Times 0 De 54 afgehakte handen die eerder deze week in Rusland werden gevonden zijn hoogst waarschijnlijk afkomstig van een forensisch labo in de Siberische stad Khabarovsk. Dat werd vastgesteld door een team van Russische strafrechtelijke onderzoekers.

Het onderzoekscomité verklaart dat er niets ongewoons is aan de afgehakte handen zelf, enkel aan de manier waarop ze door het labo op illegale wijze werden gedumpt. "Onze onderzoekers moeten de precieze omstandigheden van het incident nog vaststellen. We zullen een wettelijk onderzoek doen naar de daden van de verantwoordelijken aan het forensisch medisch instituut in Khabarovsk", luidt het.

De lichaamsdelen werden waarschijnlijk afgehakt bij een procedure waarbij de handen van onbekende lijken van het lichaam worden gescheiden voor de begrafenis. Zo blijven de vingerafdrukken bewaard. Na verloop van tijd worden ze weggegooid, en daar is het misgelopen.

Eerder werd vermoed dat de handen het werk waren van orgaanhandelaars die ze verwijderden opdat de politie de lichaamsdelen die ze wilden verkopen niet zou kunnen identificeren. Een andere theorie luidde dat de handen werden afgehakt als een straf wegens diefstal. De laatste theorie bleek te kloppen: dat ze afkomstig zijn van lijken uit een mortuarium. Dat verklaart ook waarom er vlakbij de tas met handen medische verbanden en plastic overschoenen werden gevonden zoals medisch personeel in ziekenhuizen dragen.

De vraag waarom het instituut de handen heeft gedumpt blijft evenwel open.