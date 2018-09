Mysterie 177 meter lang spookschip voor Myanmarese kust ontrafeld LVA

01 september 2018

02u46

Bron: BBC 14 Het 177 meter lange vrachtschip dat eerder deze week voor de kust van Myanmar strandde met niets of niemand aan boord was sinds 13 augustus onderweg naar een haven in Bangladesh om daar te worden ontmanteld. Het werd gesleept door een sleepboot die het vrachtschip moest achterlaten in zwaar weer.

Begin van deze week spotte een visser een enorm groot en roestig, op zichzelf drijvend containerschip voor de kust van Myanmar. Het 177 lange schip genaamd 'Sam Ratulangi PB 1600' dat onder de Indonesische vlag vaart, spoelde donderdag aan niet ver van Yangon, het belangrijkste commerciële centrum van Myanmar. De politie trof een schip aan met niets of niemand aan boord.

Het schip werd laatst geregistreerd voor de kust van Taiwan in 2009.

Aan het schip hingen twee kabels die suggereerden dat het werd gesleept. Dat vermoeden werd gisteren bevestigd toen de politie op 80 kilometer van de kust een sleepboot vonden met een 13-koppige Indonesische bemanning. Ze wilden het vrachtschip naar een haven in Bangladesh brengen waar het gesloopt zou worden. Ze kwamen echter in zwaar weer terecht waardoor de kabels los raakten. Ze beslisten uiteindelijk het schip achter te laten.

Bangladesh staat bekend om het slopen van grote zeeschepen. Jaarlijks worden in Chittagong honderden oude commerciële schepen ontmanteld. Het is een controversiële industrie omdat ze volgens critici slecht gereguleerd is en gevaarlijk is voor de arbeiders en het milieu.