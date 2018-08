Myanmarese leider verliest opnieuw internationaal ereteken omdat ze geweld tegen Rohingya's weigert te veroordelen



IVI

22 augustus 2018

13u13 0 Aung San Suu Kyi, de leider van Myanmar, zal haar Freedom Of Edinburgh award verliezen omdat ze het geweld tegen de Rohingya’s in haar land niet veroordeelt. Dat schrijft The Guardian. Het is daarmee het zevende internationale ereteken dat de vrouw kwijtraakt om die reden.

Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won, heeft in 2005 de Freedom Of Edinburgh gekregen voor haar rol in “het aanmoedigen van vrede en democratie” in Myanmar. Ze leefde op dat moment nog onder huisarrest in haar land en werd door de Schotse stad vergeleken met Nelson Mandela. Door haar het ereteken te geven, wou Edinburgh duidelijk maken dat “het bestuur en de inwoners haar inzet voor mensenrechten en democratie steunen”.

Geweld

Maar in augustus vorig jaar is het Myanmarese leger de Rohingya’s - een moslimminderheid in het land - beginnen aanvallen in de staat Rakhine. Hele dorpen werden in brand gestoken, vrouwen werden aangerand en verkracht. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en zeker 700.000 anderen zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. De Verenigde Naties veroordeelden het geweld en spraken van “etnische zuivering”.

Leider Suu Kyi heeft het geweld in haar eigen land echter nog nooit veroordeeld. Ze weigert ook de Rohingya’s bij naam te noemen - wat een teken zou zijn dat ze worden aanvaard als deel van de maatschappij. In een speech eerder deze week noemde de Nobelprijswinnares hen “de ontheemden uit het noorden van Rakhine”. In diezelfde speech wees ze ook terroristen, en niet haar eigen leger, als de daders van het geweld.

Zeven eretekens kwijt

Het is niet het eerste ereteken dat de vrouw verliest. Zes andere steden of instellingen hebben afgelopen jaar ook al beslist een award terug te nemen. In maart heeft het Amerikaanse Holocaust-museum haar Elie Weisel-award van 2012 afgepakt. En ook haar eretekens van de steden Oxford, Glasgow en Newcastle is de leider ondertussen al kwijtgespeeld.

Het bestuur van Edinburgh heeft haar vorig jaar nog aangeschreven om de leider op te roepen “haar invloed te laten gelden en de Rohingyavluchtelingen veilig te laten terugkeren naar huis”. Suu Kyi heeft echter nooit gereageerd en zal dus nu haar ereteken van de stad verliezen. De gemeenteraad van Edinburgh zal dat morgen officieel goedkeuren.