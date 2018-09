Myanmarees leger laat 75 kindsoldaten vrij Redactie

01 september 2018

08u53 0 Het Myanmarese leger heeft 75 kindsoldaten uit de eigen rangen vrijgelaten. Dat meldt het VN-kinderfonds Unicef, dat het vrijlatingsprogramma begeleidt.

De Tatmadaw ronselde jarenlang kinderen en jongvolwassenen voor het leger, waarna ze als kuier of zelfs als menselijke mijndetector werden gebruikt. Om hoeveel kinderen het precies gaat, is onduidelijk, maar sinds Myanmar in 2013 een verdrag met de Verenigde Naties tekende om een einde te maken aan de verplichte ronseling van kindsoldaten, zijn er al 924 vrijgelaten.

De 75 kinderen die vrijdag uit het leger werden ontslagen, zijn de eersten van dit jaar. Ze zullen een reïntegratieprogramma volgen, bevestigde Unicef.

Het Myanmarese leger telt 500.000 manschappen. Volgens de VN rekruteerden niet alleen de officiële strijdkrachten kinderen, maar zijn er ook minstens zeven gewapende groeperingen met kinderen in de rangen actief in het land. De meeste van hen komen uit arme families op het platteland en zijn gevlucht naar Rangoon of Mandalay, de twee grootte steden in het land, waar rekruteerders hen actief opspoorden en dwongen bij het leger te gaan.