Myanmar wil geen bezoek van de VN TK

02 februari 2018

06u37

Bron: Belga 0 Myanmar heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties laten weten dat aanstaande februari niet 'het juiste moment' is om het land te bezoeken. Dat maakte VN-ambassadeur Mansour Ayyad Al-Otaibi van Koeweit bekend.

Al-Otaibi wilde deze maand een bezoek aan het land organiseren tijdens het voorzitterschap van Koeweit van de VN-Veiligheidsraad. "Het bezoek zal niet plaatsvinden in februari. Andere leden van de Veiligheidsraad kunnen een reis organiseren op een later tijdstip, misschien in maart of april. Ze zeggen dat het nu te onrustig is in de provincie Rakhine", zei de ambassadeur. "Ze hebben het verzoek niet afgewezen, maar denken dat dit niet het juiste moment is."

Zo'n 690.000 Rohingya zijn de laatste maanden uit Myanmar naar Bangladesh gevlucht. De stroom ontheemde mensen kwam in augustus op gang nadat het leger van Myanmar op gewelddadige wijze reageerde op aanvallen van Rohingya op controleposten. De VN hebben de campagne van het leger een 'etnische zuivering' genoemd. De regering van Myanmar ontkent dit.