Myanmar laat VN-medewerkers toe in Rakhine: "Eerste stap naar humanitaire hulp" ib

03u32

Bron: Belga 0 AFP Een platgebrand dorpje in de staat Rakhine in Myanmar. De hoofden van de agentschappen van de Verenigde Naties in Rangoon krijgen de toestemming om vandaag in Myanmar de noordoostelijke staat Rakhine te bezoeken, voor het eerst sinds de opflakkering van het etnisch geweld tegen de Rohingya.

De uitnodiging van de Myanmarese regering is een "eerste stap" naar toegang voor humanitaire hulp in de regio, zegt VN-woordvoerder Stephane Dujarric. Rakhine blijft namelijk nog steeds geblokkeerd voor operaties van de VN, door de opgelegde restricties van de overheid.

Etnische zuivering

Vandaag buigt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich ook opnieuw over het geweld tegen de Rohingya. De moslimminderheid wordt in Myanmar vervolgd door de boeddhistische meerderheid en in groten getale naar buurland Bangladesh gedreven. De situatie werd door VN-secretaris-generaal Antonio Guterres al omschreven als "etnische zuivering".