Myanmar distantieert zich van vernietigend VN-rapport over Rohingya

28 augustus 2018

16u14

Bron: BELGA

Myanmar distantieert zich van het vernietigende rapport van de Verenigde Naties over de behandeling van de Rohingya-minderheid in het land. Volgens de VN moet de militaire leiding van Myanmar zich voor een internationale rechtbank verantwoorden voor genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden tegen de moslimminderheid, maar daar is de legertop het niet mee eens. Die wil een eigen "onafhankelijk" onderzoek naar de gebeurtenissen afwachten.