Muziekfestival ter ere van Hitlers verjaardag stuit op protest van Oost-Duitse burgemeesters

06 april 2018

17u05

Bron: Belga 0 Veertig burgemeesters uit de deelstaat Saksen, in het oosten van Duitsland, protesteren tegen een neonazifestival dat later deze maand plaatsvindt in hun regio. "Wij willen geen extreemrechts festival en we hebben er ook geen nodig", klinkt het in een gezamenlijke mededeling.

Het Schild und Schwert-festival is gepland op 20 april, de dag waarop Adolf Hitler in 1889 werd geboren, en vindt plaats op een privéterrein in Ostritz, een dorp op de grens met Polen. Er worden achthonderd mensen verwacht.

De burgemeesters uit de buurt willen het festival niet. "Niet in Ostritz, niet elders. Wie mensenrechten in vraag stelt, verwijzingen maakt naar een crimineel systeem, demoratie en pluralisme bestrijdt, is hier niet welkom. Voor hen zal onze streek geen thuis zijn".

Saksen heeft de naam een bolwerk van extreem-rechts in Duitsland te zijn. De extreemrechtse partij NPD zat tien jaar lang in het deelstaatparlement. Bij de nationale parlementsverkiezingen van vorig jaar kwam de rechtspopulistische partij AfD in Saksen als sterkste uit de bus.