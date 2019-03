Muur Parijse gevangenis ingestort, politie sluit straat onmiddellijk af mvdb

28 maart 2019

15u38

Bron: ANP 0 Een muur van een uiterst streng beveiligde gevangenis bij Parijs is plotseling ingestort. Plaatselijke media meldden dat donderdag de muur langs meer dan 30 meter is weggeslagen. De politie heeft de straat die er langs loopt onmiddellijk afgesloten.

De gevangenis in Poissy is voor moeilijke en langgestrafte gevangenen. Het complex in en rond een voormalig klooster in het centrum is al meer dan 200 jaar gevangenis. Er zitten naar schatting 230 gevangenen opgesloten, onder wie veertig die een levenslange celstraf hebben, zoals de Venezolaanse terrorist 'Carlos de Jakhals' (Ilich Ramírez Sánchez).



Voor hen lijkt de instorting geen kansen te bieden. Het incident zou niet het gevolg zijn van een uitbraakpoging, maar van renovatiewerkzaamheden.