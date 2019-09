Musk stuurde privédetective af op Britse duiker die hij pedofiel noemde jv

17 september 2019

11u39

Bron: Bloomberg 0 Elon Musk (48) wil dat de rechter de klacht tegen hem verwerpt die de Britse duiker Vernon Unsworth had ingediend wegens laster. Musk had Unsworth in een tweet “pedo-kerel” genoemd. Niet letterlijk bedoeld, klinkt het nu, enkel als scheldwoord. De CEO van Tesla stuurde toch een privédetective van 50.000 dollar op Unsworth af.

Elon Musk zei de rechter dat hij ruim 45.000 euro had betaald voor een privédetective die de inhoud van zijn tweet uit 2018 moest staven. In dat bericht had Musk de Britse duiker Vernon Unsworth, betrokken bij de reddingsoperatie van het team voetballertjes en hun coach die vastzaten in een Thaise grot, beschuldigd van pedofilie.

“Dat bedoelde ik niet in de feiten”, aldus Musk gisteren. “Ik wou niet impliceren dat hij zich zou hebben ingelaten met pedofiele praktijken. Pedo guy was een gangbaar scheldwoord in Zuid-Afrika waar ik opgroeide. Een synoniem voor ‘griezelige oude man’, als belediging van iemands uiterlijk en gedrag, niet als beschuldiging van pedofilie.”

Musk vroeg de rechter om het proces dat op 2 december zou starten niet te laten doorgaan omdat zijn tweets volgens hem wettelijk niet kunnen worden beschouwd als laster en eerroof. L. Lin Wood, advocaat van Unsworth, reageerde heftig: “De ingediende vraag van Musk is al even aanstootgevend voor de waarheid en de beëdigde verklaringen in deze zaak als zijn oorspronkelijke valse en smerige beschuldiging van pedofilie”.

Musk beledigde Unsworth omdat die de baas van SpaceX op zijn beurt eerst had gekrenkt. SpaceX had een speciale miniduikboot ter beschikking gesteld om de Thaise voetballertjes uit de grot te redden, maar die werd nooit gebruikt. Unsworth noemde het een pure “PR-stunt” van Musk en voegde eraan toe dat hij “zijn duikboot kon steken waar het pijn deed”.

In april nog verwierp een federale rechter in Los Angeles al een eerste vraag van Musk tot afwijzing van de zaak.