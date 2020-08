Museumbezoeker gaat voor foto's op beeldhouwwerk zitten en beschadigt sculptuur mvdb

07 augustus 2020

14u28

Bron: ANSA 7 Een toerist die op vrijdag 31 juli een sculptuur vernielde tijdens zijn bezoek aan een Italiaans museum, is door de carabinieri opgespoord.

Een vijftigjarige Oostenrijker bezocht het aan beeldhouwer Antonio Canova (1757-1822) gewijd museum in Possagno (provincie Treviso) samen met zijn echtgenote. Tegen alle regels in, nam hij plaats op de sculptuur ‘Pauline Bonaparte (de zus van Napoleon, red.) als Venux Victrix’ en poseerde voor enkele foto’s, zo is vastgelegd op de bewakingscamera. Toen hij opstond, viel hij en brak zo twee tenen van het gipsen werk. Het echtpaar zette hierna hun bezoek verder en vertikte het iemand in te lichten.

Bewakers die de beschadiging vaststelden, doorzochten de bewakingsbeelden en zagen zo wat er gebeurd was. De vrouw van de Oostenrijker kon worden geïdentificeerd aan de hand van de online aanmeldregistratie die onderdeel is van de ingestelde coronamaatregelen van het museum.



Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft de Oostenrijker spijt en wil hij de toegebrachte schade betalen. Of het tot strafrechtelijke vervolging komt, moet later blijken.