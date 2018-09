Museum over drugsbaas Pablo Escobar gesloten door Colombiaanse politie: "Tegen verheerlijking van maffia-cultuur" Redactie

21 september 2018

02u35

Bron: AD 1 De politie in de Colombiaanse stad Medellín heeft een museum gesloten dat was gewijd aan de beruchte drugsbaas Pablo Escobar. Als reden gaf de politie dat het museum niet beschikt over een toeristische vergunning.

Het museum werd gerund door Escobars 71-jarige broer Roberto, die een boete kreeg van zo'n tienduizend euro. Het 'Museo Pablo Escober' was een populaire toeristenattractie in Medellín en een van de stops in de zogenoemde narcotours in de stad waar Pablo Escobar in de jaren tachtig een machtig en gewelddadig internationaal drugskartel opzette.

De tours gaan langs een aantal karakteristieke plekken uit het leven van Escobar, die op 2 december 1993 werd doodgeschoten tijdens zijn arrestatie. Zo worden onder meer een van zijn huizen en zijn graf aangedaan. Volgens burgemeester Federico Gutierrez van Medellín zijn dergelijke toeristentours wel legaal, maar keurt hij ze af omdat ze "de maffia-cultuur verheerlijken".

Woensdag deed de politie een inval in het museum. Op dat moment brachten zeven toeristen een bezoek . De agenten plaatsten stickers op het gebouw waarop gemeld werd dat het museum gesloten is.