Museum in München draagt gestolen lijk van Aboriginal over aan afstammelingen kv

09 april 2019

16u43

Bron: Belga 0 Het stoffelijk overschot van een inheemse Australiër is overgedragen aan zijn afstammelingen van de gemeenschap der Gimuy Walubara Yidindji. "Het is een moment van droefheid, maar ook een van geluk", zei stamoudste Gudju Gudju Fourmile vandaag bij de overdracht in het Museum Fünf Kontinente in München, waar het gemummificeerde lichaam sinds 1889 was opgeslagen.

Expeditieleden hadden het lijk van stamhoofd Yidinji Ancestral King volgens het ministerie van Kunst en Cultuur in 1876 tijdens een begrafenisritueel in het gebied van het huidige Queensland gestolen. Mogelijk wilden ze met de verkoop van het lichaam hun expeditie financieren. Ook het lijk van diens echtgenote werd destijds gestolen, maar haar stoffelijk overschot is nog niet teruggevonden.

Fourmile maakte gebruik van de overdracht om een politieke verklaring af te leggen. De koloniale perceptie op de oorspronkelijke bewoners van het vijfde continent is nog steeds actueel. De Aboriginals willen echter een soevereine gemeenschap vormen binnen de Commonwealth. Die visie werd gestaafd door over de kist met het stoffelijk overschot de vlag van de Aboriginals te draperen, zwart-rood met een gele cirkel.

München is slechts de eerste halte van de groep Aboriginals. De groep, waartoe ook vertegenwoordigers van de Yawuru, een volk het westen van Australië, behoren, willen de stoffelijke overschotten van 52 andere voorvaderen in ontvangst nemen. Die zijn in handen van het Linden-Museum in Stuttgart, in kunstverzamelingen van de overheid in Dresden en in bestanden van de universiteiten van Freiburg en Halle.

De komende dagen zijn daarom twee andere overdrachtsplechtigheden in Stuttgart en Berlijn gepland. Na hun terugkeer naar Australië zullen de stoffelijke resten met traditionele rites worden bijgezet.