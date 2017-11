Muntjes in Trevifontein leveren elk jaar ruim miljoen euro op (en dat geld gaat niet langer naar goed doel) EB

Bron: The Local 1 AFP Een stadsarbeider vist de talrijke muntjes op uit de Trevifontein in Rome. Een traditie voor wie Rome bezoekt: een muntje in de wereldberoemde Trevifontein gooien. Die centjes worden op gezette tijden opgevist door de stadsdiensten en dat levert elk jaar ruim een miljoen euro op. Dit geld ging traditioneel naar hulporganisatie Caritas, maar daar komt nu een einde aan. De centen gaan voortaan naar de Romeinse stadskas.

Het gaat namelijk niet al te best met de financiën van de 'Eeuwige Stad'. En dus besliste burgemeester Virginia Raggi het geld te halen waar het zit: uit de bijna 300 jaar oude barokke Trevifontein. Een stedelijke commissie zal beslissen waar het geld aan besteed zal worden.

Een streep door de rekening voor Caritas. Deze katholieke internationale hulporganisatie heeft haar hoofdzetel in Vaticaanstad en kreeg elk jaar het geld dat uit de Trevifontein geraapt werd. Zo werd vorig jaar 1,4 miljoen euro uit de fontein gevist.

Traditie

De traditie wil dat, wanneer men met de rug naar de fontein staat, de ogen sluit, aan Rome denkt en met de rechterhand over de linkerschouder een muntje in het water gooit, zal men ooit terugkeren naar Rome. Het werpen van twee muntjes zou de gooier in staat stellen zijn geliefde te ontmoeten in de 'Eeuwige stad'. Drie muntjes gooien zou leiden tot een huwelijk of scheiding.

En de burgemeester wil nóg munt slaan uit een van de voornaamste toeristische trekpleisters in de Italiaanse hoofdstad. Wie het in zijn hoofd haalt om in de fontein aan de Piazza di Trevi te duiken, krijgt een boete van 240 euro.