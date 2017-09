Muntgebouw Parijs heropent na metamorfose van 76 miljoen euro jv

12u53

Bron: Belga 0 Getty Images Parijs heeft voor een kostenplaatje van rond de 76 miljoen euro een nieuw museumcomplex. Na zes jaar durende verbouwingswerken heeft het historische Muntgebouw in het hartje van de Franse metropool een ware metamorfose ondergaan. De 35.000 vierkante meter grote 'Monnaie de Paris', die vandaag zijn deuren opende, ligt op de oever van de Seine, tegenover het Louvre.

In het neoclassistische complex bevinden zich tentoonstellingszalen voor hedendaagse kunst, een muntmuseum, een conceptstore, een driesterrenrestaurant en deels verglaasde ateliers waar speciale munten worden geslagen zoals die voor modeontwerper Jean-Paul Gaultier.



De 'Monnaie de Paris' werd in 864 opgericht en is de oudste staatsinstelling van Frankrijk. Sinds 1973 worden de geldmunten in Pessac bij Bordeaux geslagen.





