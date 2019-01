Munt gevonden in schoolkantine blijkt bijna 2 miljoen dollar waard Karen Van Eyken

10 januari 2019

Bron: MarketWatch, ABC 2 Een tiener uit de Amerikaanse staat Massachusetts vond in 1947 een zeldzame cent tussen het wisselgeld dat hij in de schoolkantine had gekregen. Hij bewaarde die munt meer dan zeven decennia lang tot aan zijn dood - zonder ooit te weten het het een van de meest waardevolle Amerikaanse munten aller tijden is.

De gevonden penny zou volgens kenners vandaag geveild kunnen worden voor 1,7 miljoen dollar (omgerekend 1,5 miljoen euro) of zelfs meer.

De toen 16-jarige Don Lutes Jr. trof de munt aan tussen het wisselgeld in zijn schoolkantine in 1947. De penny uit 1943 bleek een van de 20 centen die dat jaar per ongeluk in koper waren geslagen in plaats van in staal.

In 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werden centen gemaakt van verzinkt staal, omdat koper als strategisch waardevol metaal broodnodig was voor andere doeleinden.

Al snel deden geruchten de ronde dat zeldzame munten in omloop waren, maar dat werd door de Amerikaanse autoriteiten altijd ontkend. Toen Don Lutes na de oorlog navraag deed, kreeg hij te horen dat zijn cent niets waard was.

Desalniettemin hield hij het kleinood meer dan zeven decennia bij tot aan zijn dood. Vandaag gaat de penny mogelijk voor een recordbedrag onder de hamer.