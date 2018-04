Münster is veranderd in een oorlogsgebied Bert Jansen

07 april 2018

20u46

De Duitse universiteitsstad Münster lijkt na een aanslag met een bestelwagen veranderd in een oorlogsgebied. Boven de stad cirkelen laagvliegende helikopters. Alle toegangswegen naar de binnenstad zijn afgezet door motoragenten met zwaailichten en surveillanceauto's. De Duitse politie is massaal uitgerukt. Het afgezette gebied rond de plaats delict, een terras in de oude binnenstad, is met het uur verruimd.

Bij de aanslag vielen volgens de eerste berichten drie doden en meerdere gewonden. De dader die een bestelwagen bestuurde, pleegde zelfmoord, meldden Duitse media. Volgens geruchten zouden er mogelijks ook twee handlangers uit de bus zijn gesprongen en voortvluchtig zijn. Maar dat werd nog niet bevestigd door de politie.

De burgers van de Duitse stad zijn ontdaan en aangeslagen. "Een aanslag in een zo’n rustig nest als Münster", reageert de beheerder van de parkeerplaats tegenover het Ambtsgericht, de rechtbank in de eeuwenoude stad. “Scheisse”, is zijn veelzeggende commentaar dat geen vertaling nodig heeft. Een student die sinds driekwart jaar in Münster woont, was deze zaterdagmiddag aan het shoppen. Omdat het afgezette gebied is uitgebreid, inclusief zijn vast bushalte naar zijn huis, zoekt hij nu naar een bus. Die heeft hij nog niet gevonden.

Berichtgeving

Veel Münsteraner lopen met een mobieltje aan het oor om berichtgeving over de mogelijke rechterhanden van de aanslagpleger te horen of om naar familieleden te informeren. Anderen kijken iedere drie minuten op de display van hun Handy. Agenten die vanuit Düsseldorf naar Münster zijn gedirigeerd, houden mensen die de binnenstad in willen tegen. Niet iedereen is op de hoogte van wat er is gebeurd. "Er zijn verscheidene die in de kroeg hebben gezeten en echt niet weten wat er aan de hand is", zegt een agent.