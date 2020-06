Multiraciaal gezin in VS bedreigd en achtervolgd tijdens kampeertripje kv

09 juni 2020

20u58

Bron: Facebook, King5, Peninsula Daily News 1 Het kampeertripje van een Amerikaans gezin dat er vorige week op uittrok in de Amerikaanse staat Washington draaide uit op een nachtmerrie. Een man, vrouw, hun dochter en de moeder van de vader werden er tijdens een tussenstop door een groep gewapende mensen van beschuldigd deel uit te maken van de Antifa-beweging, een antifascistisch netwerk in de VS.

Het gezin was afkomstig uit Spokane en op weg naar Forks, beide gelegen in de staat Washington. Tijdens een tussenstop aan een kampeerwinkel werden ze tegengehouden door “zeven of acht auto’s vol mensen”, laat de lokale sheriff weten in een mededeling. Die vroegen hen herhaaldelijk of ze betogers van Antifa waren. De kampeerders ontkenden dat en benadrukten dat ze enkel in de buurt waren om te kamperen.

Uiteindelijk reed het gezin met hun omgebouwde schoolbus om de voertuigen in de parking heen, maar minstens vier auto’s zetten de achtervolging in. De inzittenden van twee wagens hadden semiautomatische wapens bij zich.



Toen de familie de kampeerplek bereikte, zetten ze hun tent op voor de nacht, maar wanneer ze verderop geweerschoten en kettingzagen hoorden, sloeg de ongerustheid toe. Uit vrees voor hun veiligheid besloten de kampeerders het kamp op te breken en te vertrekken. Toen ze terugreden, ontdekten ze echter dat de weg ondertussen geblokkeerd was met omgezaagde bomen.

Het gezin belde de politie. Agenten escorteerden hen naar het politiekantoor van Forks, waar ze een verklaring aflegden over het incident, nadat vier leerlingen van de lokale middelbare school de weg vrijmaakten door de omgehakte bomen in stukken te zagen.

Kort nadat de familie het politiekantoor verliet, viel hun bus in panne. Enkele agenten hielpen de reizigers om het voertuig weer aan de praat te krijgen, zodat ze hun reis konden verderzetten.

De lokale autoriteiten hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het incident en zijn op zoek naar meer informatie.

Via Twitter werden foto’s en een bijbehorende discussie van de inwoners van Forks over het incident gedeeld. Daaruit blijkt dat sommige inwoners de acties tegen de kampeerders goedkeuren.

Volgens de lokale krant Peninsula Daily News zit de eigenaar van een wapenhandel in het nabijgelegen Carlsborg achter de onrust. Hij zou de bevolking ertoe aangezet hebben om zich te bewapenen omdat er in de buurt een betoging werd georganiseerd tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Volgens de wapenhandelaar zou Antifa betogers met bussen invoeren. Daar bleek uiteindelijk niks van waar te zijn. De betoging verliep geweldloos.