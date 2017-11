Multimiljonair naar rechtbank voor besparingen op conciërge in duurste straat van Londen: "Niemand meer om mijn auto voor te rijden" Joeri Vlemings

17u43

Bron: Telegraph 1 belga Ook de Belgische ambassade is gelegen in Grosvenor Crescent, de duurste straat van Londen. De superrijken hebben lichtjes andere problemen dan de doorsnee verdiener. Zo stapte de 60-jarige miljonair Iouri Chliaifchtein naar de rechtbank wegens besparingen op de conciërgediensten in het luxegebouw waar hij woont. Dat ligt in Grosvenor Crescent, een van de duurste straten van Londen. C hliaifchtein vindt het onder meer niet kunnen dat er niemand meer is om zijn wagen voor te rijden.

Iouri Chliaifchtein betaalde een slordige 18 miljoen pond (20 miljoen euro) voor zijn appartement in Grosvenor Crescent. De conciërgediensten zijn daar in principe dan ook navenant. Maar daar wringt het schoentje de laatste maanden. Sinds de besparingen op het personeel in 2015 kan Chliaifchtein bijvoorbeeld niet meer rekenen op iemand die zijn wagen van en naar de garage brengt. Een service die, volgens Chliaifchtein, nochtans duidelijk vermeld staat in de appendix van zijn leasecontract.

Ook veiligheidscamera's worden niet langer permanent in het oog gehouden, het vuilnis wordt niet tijdig opgehaald - met, volgens Chliaifchtein toch, ratten en muizen in het gebouw als gevolg - en de viswinkel kon minstens tweemaal niet leveren bij de multimiljonair omdat er niemand thuis gaf aan de receptie. "Of dat een ernstig ongemak was", klonk het in de rechtbank. "Als u één of twee dagen zonder lunch zou vallen, dan zou u er ook genoeg van hebben", was het antwoord.

Chliaifchtein diende dus, samen met enkele buren, klacht in tegen het management van het gebouw. Ze dringen erop aan dat er meer conciërges aangeworven worden. Maar volgens de tegenpartij is wat Chliaifchtein eist - drie conciërges de klok rond - financieel gewoon niet haalbaar.

Bovendien bleek Iouri Chliaifchtein de enige van vijftien inwoners die zijn beklag voor de rechter kwam doen. En dan nog over amper een zestal vervelende incidenten in vijf jaar tijd, viel te horen bij de verdediging, die ook niet alle vermelde ongemakken erkent. "Dan zal de dienstverlening wel geschikt zijn voor een residentieel gebouw van de hoogste kwaliteit", luidde het.

Het proces loopt nog. Wordt vervolgd.