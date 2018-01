Muizen in de rekken: Albert Heijn-filiaal in Amsterdam sluit de deuren

29 januari 2018

Bron: ANP

Een filiaal van Albert Heijn op het Osdorpplein in Amsterdam is voorlopig dicht vanwege muizenoverlast. Door het ongedierte komt de voedselveiligheid in het geding, waarop volgens een woordvoerder is besloten de supermarkt tijdelijk te sluiten.