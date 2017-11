Mugabe aan de deur gezet bij eigen partij en kans bestaat dat hij vandaag ook presidentschap verliest Bob van Huët

Bron: AD 1 AFP De Zimbabwaanse president Robert Mugabe (93) is de deur gewezen bij zijn regeringspartij ZANU-PF. Dat heeft het persagentschap Reuters gemeld. Volgen de invloedrijke veteranenleider Chris Mutsvangwa zou hij vandaag ook het presidentschap moeten afgeven. De top van het leger, dat Mugabe woensdag onder huisarrest plaatste, zal vandaag ook overleg plegen met de leider. Vermoedelijk zal hij ook daarbij onder druk worden gezet om zich terug te trekken als president.

Volgens Mutsvangwa is intussen ook de bekritiseerde presidentsvrouw Grace uit de partij gezet. Zij had daar een topfunctie binnen de vrouwenliga. Vicepresident Emmerson Mnangagwa zou zijn functie terugkrijgen, klinkt het bij Mutsvangwa. Mnangagwa is alvast benoemd tot de nieuwe leider bij ZANU-PF.

Mugabe ontsloeg de vicepresident eerder deze maand. ZANU-PF gooide Mnangagwa vervolgens de partij uit. Nadat ook mensen in de entourage van de populaire vicepresident werden gearresteerd, nam het leger de macht over.

Verdeeldheid

Kopstukken van Robert Mugabes eigen partij ZANU-PF zijn al sinds vanochtend bijeen om de rijen te sluiten over de toekomst van de president. Er is onderlinge verdeeldheid omdat een aantal veteranen die destijds onder leiding van Mugabe de onafhankelijkheid bevochten, de president een eervolle aftocht gungen. Anderen kennen geen pardon omdat Mugabe door economisch wanbeleid en graaien het land in diepe armoede heeft gestort. (lees hieronder verder)

EPA Het leger controleert nu het land.

De president heeft nog steeds huisarrest in de presidentiële residentie. Naar verluidt spreekt Mugabe vandaag met het centrale comité van de partij. Hij krijgt dan te horen dat hij in het belang van het land en van zichzelf beter kan terug treden. Volgens velen wordt de nabije toekomst van Zimbabwe de komende uren beslist. Hoe kan het vandaag verder gaan? Zes mogelijke scenario’s:

1: Mugabe accepteert ontslag

Direct na de ingreep van de militairen waren er al geruchten dat de 93-jarige Robert Mugabe in een televisietoespraak zou bevestigen dat hij inderdaad opstapt. Die toespraak kan vandaag alsnog komen, waarop dan de teruggekeerde vicepresident Emmerson Mnangagwa formeel de leiding overneemt tot aan de verkiezingen van volgend jaar.

2: Mugabe blijft

De president profiteert van de status quo. Niet onmogelijk, want er is nog steeds veel respect bij delen van het leger voor de oud-strijder Mugabe, die de Zimbabwanen onafhankelijkheid bracht. Ook binnen de regerende partij ZANU-PF behoudt ‘Oom Bob’ veel onvoorwaardelijke bewonderaars en volgers. Velen reserveren hun hardste verwijten dan ook niet voor de president maar voor zijn gehate en spilzieke vrouw Grace (52). Er kan vandaag een compromis uitkomen dat Mugabe formeel nog mag blijven zitten tot aan het partijcongres van ZANU-PF, volgende maand. (lees hieronder verder)

REUTERS President Robert Mugabe luistert naar zijn vrouw Grace.

3: Gedwongen verbanning

Als er geen akkoord komt met de kopstukken van ZANU-PF kan Mugabe worden gedwongen het land te verlaten. Zuid-Afrika – waar de 93-jarige president nog veel respect geniet als onafhankelijkheidsstrijder – lijkt een logische bestemming voor politiek asiel. De Mugabes zouden ook huizen hebben in dat land. Ook Singapore en Maleisië worden genoemd als bestemmingen. De vraag is of Grace het land mag verlaten. Er is zoveel haat tegen haar en een flink deel van de publieke opinie in Zimbabwe wil haar gestraft zien.

4. Tijdelijke regering van nationale eenheid

Mugabe wordt gepasseerd en veroordeeld tot huisarrest. De militairen dulden de komende maanden een regering van nationale eenheid. Oppositieleider Tsvangirai van de partij MDC-T is weer in hoofdstad Harare na behandeling voor kanker in Zuid-Afrika. Naar verluidt wil hij tot aan de verkiezingen van volgend jaar zo’n overgangsregering vormen, met de huidige regeringspartij ZANU-PF. Ook andere oppositieleiders doen dan mee. Het zou even kunnen zorgen voor rust in het roerige Zimbabwe. (lees hieronder verder)

EPA De vrouw van Mugabe ligt zwaar onder vuur in haar land.

5: Mnangagwa neemt over

Eerherstel voor de - door Grace Mugabe - uit de partij gewerkte vicepresident Emnmerson Mnangagwa. Met instemming van het leger en de partij ZANU-PF neemt hij alle bevoegdheden van Robert Mugabe over. De oppositie blijft buiten spel. Volgens insiders is Mnangagwa een meedogenloos leider en zou er weer een schrikbewind kunnen komen dat leunt op angst onder de bevolking.

6: Mugabe-aanhangers slaan terug

Niet uitgesloten: er komt een militair tegenoffensief van Mugabes getrouwen, onder wie de presidentiële garde. Niet waarschijnlijk, maar het zou de meest dramatische uitkomst zijn. Zimbabwe riskeert dan een burgeroorlog.

De invloedrijke jongerenafdeling van de regeringspartij Zanu-PF heeft de 93-jarige Zimbabwaanse president intussen ook opgeroepen om af te treden. Daarnaast vragen ze ook dat zijn vrouw Grace uit de partij wordt gezet. Het merendeel van de regionale afdelingen van Zanu-PF nam vrijdag een motie van wantrouwen tegen Mugabe aan en vraagt hem om ontslag te nemen als president.

Op straat

Gisteren waren in de hoofdstad Harare ook al tienduizenden mensen op straat gekomen om het leger te steunen en het aftreden van Mugabe te eisen.

