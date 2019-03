Mueller vindt geen bewijzen voor samenzwering van Trumps campagneteam met Rusland Redactie

Bron: New York Times 7 Tijdens de Amerikaanse presidentscampagne van 2016 was er geen sprake van een heimelijke samenspanning tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland. Dit staat in een brief van de Amerikaanse minister van Justitie William Barr aan het Amerikaanse congres die zondag is vrijgegeven.

Vier belangrijkste conclusies uit de brief van justitieminister Barr:

• Geen samenzwering met Rusland door het campagneteam van Trump of iemand die daarmee in verband stond tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

• Wel pogingen van Rusland de presidentsverkiezingen te beïnvloeden via sociale media. Maar Mueller vond geen aanwijzingen dat een Amerikaan noch medewerker van Trump de Russen daarbij behulpzaam was.

• Wel digitale inbraken van Rusland bij Democratische Partij en Clinton campagne, waarbij emails werden buitgemaakt.

• Minister van Justitie William Barr oordeelt dat president Trump zich niet schuldig heeft gemaakt aan het hinderen van de rechtsgang. Speciaal onderzoeker Robert Mueller liet het beantwoorden van die ‘moeilijke’ vraag over aan hem. Mueller zag bewijs voor zowel een bevestigend als ontkennend antwoord op die vraag.

Bovenstaande conclusies komen uit een korte brief van justitieminister Barr, het gehele rapport van Mueller is (nog) niet vrijgegeven. Het is onduidelijk of dat nog gaat gebeuren.

22 maanden onderzoek

Mueller heeft 22 maanden lang onderzocht of het campagneteam van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump heeft samengewerkt met Moskou om de verkiezingen van november 2016 te beïnvloeden. Ook heeft hij onderzocht of Trump heeft geprobeerd zijn onderzoek te belemmeren.

Het onderzoek van Mueller bracht veel misstanden aan het licht. In totaal zijn er 34 mensen en drie bedrijven in staat van beschuldiging gesteld, van wie het merendeel Russen. Zes aangeklaagden hebben schuld bekend, vijf aangeklaagden zijn veroordeeld.

Tot de veroordeelden behoort Michael Cohen, advocaat en ‘fixer’ van Trump. Hij bekende schuld aan fraude, illegale campagnefinanciering en liegen tegen de Senaat en werd in december 2018 veroordeeld tot drie jaar cel. Paul Manafort, oud-voorzitter van het campagneteam van Trump, werd in maart veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf wegens belastingontduiking, fraude en beïnvloeden van getuigen. Hij heeft miljoenen dollars witgewassen die hij had verdiend met werk voor de Oekraïense ex-president Viktor Janoekovitsj en diens pro-Russische partij.

