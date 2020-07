Mueller verdedigt vervolging van Roger Stone in opiniestuk jv

12 juli 2020

07u48

Bron: DPA 0 In een opiniestuk in Washington Post heeft Roger Mueller zaterdag zijn vervolging van Roger Stone verdedigt, nadat president Donald Trump hem vrijliet.

De voormalige speciale aanklager in het onderzoek naar Russische inmenging blijft erbij dat Stone vervolgd moest worden voor zijn leugens om Trump te beschermen in het onderzoek. "Stone werd vervolgd en veroordeeld omdat hij federale misdrijven pleegde. Hij blijft een veroordeelde misdadiger, en terecht", schreef hij.

Mueller reageerde fel op de beweringen van Trump en zijn bondgenoten dat zijn onderzoek een "heksenjacht" was. "Ik voel me gedwongen om te reageren op de algemene beweringen dat ons onderzoek onwettig was en onze motieven ongepast waren, en op de specifieke beweringen dat Roger Stone het slachtoffer was van ons ministerie", zei hij.

Mueller deed onderzoek naar veronderstelde Russische bemoeienissen met de presidentscampagne van 2016 en samenzwering van het campagneteam-Trump met Moskou. Stone werd berecht en veroordeeld door een jury voor obstructie van en liegen tegen het congres, en het beïnvloeden van getuigen. Hij loog over zijn rol als contactpersoon tussen Trumps campagneteam en WikiLeaks, dat tijdens de verkiezingscampagne gehackte e-mails van Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton lekte.



In zijn opiniestuk beschrijft Mueller de redenen waarom de aanklagers Stone als een sleutelfiguur beschouwden. "Hij communiceerde in 2016 met personen die bij ons bekendstaan als Russische inlichtingenofficieren, en hij beweerde van tevoren weet te hebben gehad van de vrijgave door WikiLeaks van e-mails die door die Russische inlichtingenofficieren gestolen werden."



Trump zette vrijdag de celstraf van Stone om, enkele dagen voor hij naar de gevangenis moest. Daardoor ontsnapt hij aan zijn celstraf, maar wordt zijn strafrechtelijke veroordeling niet geschrapt, zoals dat bij een gratie wel het geval is. Op papier blijft Stone dus een veroordeelde crimineel.