Mueller: "Ex-campagnechef Trump loog tegen FBI"

27 november 2018

02u49

Bron: Belga, AD 0 Robert Mueller, de speciaal aanklager die belast is met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de vorige presidentsverkiezingen in de VS, beschuldigt Paul Manafort van leugens. De ex-campagneleider van Trump zou sinds het treffen van een schikking enkele maanden geleden, meermaals gelogen hebben over een aantal thema's tegen de FBI en tegen Mueller en zo dus ook de voorwaarden van de schikking geschonden hebben. Dat staat in een gerechtsdocument dat maandag werd vrijgegeven.

De schikking die Manafort trof met speciaal aanklager Mueller dateert van midden september. Daarin pleite de voormalige campagneleider van de huidige president schuldig aan samenzwering tegen de VS en beloofde hij mee te werken aan het Rusland-onderzoek. In ruil werd de strafrechtelijke aanklacht tegen hem omgevormd tot een schikking. Een aantal klachten zoals belastingfraude en witwassen van geld, vervielen. Manafort keek hiermee aan tegen een flink verlaagde celstraf, maar dat dreigt nu te vervallen.

Om welke leugens het gaat, is niet bekend. Manafort wijst de beschuldigingen in elk geval van de hand. Zijn advocaten en de speciaal aanklager willen dat er zo snel mogelijk een datum wordt vastgelegd om hem te berechten. In afwachting van zijn straf blijft Mueller alvast in de cel.

Manafort was een van de medewerkers van Trump die aanwezig waren bij de omstreden ontmoeting van Trumps zoon Donald Jr. en een Russische advocate, die hem belastende informatie over Hillary Clinton had beloofd.